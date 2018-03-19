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Ankara'da otopark ücretlerine 1 TL uygulaması başladı

19 Mart 2018 08:44

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçen hafta onaylanan Büyükşehir otoparklarında "1 TL" ücret uygulaması hayata geçirildi.

Ankara'da otopark ücretlerine 1 TL uygulaması başladı

 Zabıta ekipleri tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tüm otoparklarda tarife değişikliğine ilişkin bilgilendirme pankartları asıldı.

 
12 Mart'ta Başkan Mustafa Tuna yönetiminde düzenlenen Belediye Meclisi toplantısında Başkanlık Yazısı ile gelen "Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesine ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlarımızı otopark alışkanlığına sevk etmek için tüm otoparklarda ücret tarifesinin 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saat 1 TL olarak uygulanacaktır" şeklindeki gündem maddesi onaylanarak karara bağlanmıştı.
 
Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mart 2018 tarih ve 332 no'lu kararı uyarınca otopark tarifesi artık 1 saate kadar ücretsiz, 1-24 saat arasında ise 1 TL olarak uygulanacak.
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