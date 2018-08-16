Ankaralı ilçe ABD'li zincirlere ruhsat vermeyecek

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz ekonomisi üzerinde döviz kurunun dalgalanması ile oluşturulmak istenen kriz ortamına karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli seferberlik milletimiz nezdinde anında karşılık bulmuş, siyasi ve sosyal istikrarsızlık hedefleyip ekonomiyi silah olarak kullanmak isteyenlere milletimizin de desteğiyle en yüksek perdeden gereken cevap verilmiştir. Ülkemiz milli bir duruş sergileyerek 15 Temmuz’un devamı niteliğindeki bu ekonomik savaşı da yenilgiye mahkum edecek, saygın, bağımsız, güçlü hukuk devleti kimliğini bu vesileyle de yeniden pekiştirecektir” denildi.
Keçiören Belediyesi de Türkiye’ye karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisince aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Ayrıca Türk Lirası üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya karşı Belediye tarafından tüm ilçe Türk bayrağı görselli “milli paramız milli davamız” yazılı billboardlarla donatılarak, vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk Lirasına sahip çıkma çağrısı yapıldı. Vatandaşların duyarlılığı ve devletin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir.
Belediye tarafından yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ederken, ülkemizin asla boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” İHA
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