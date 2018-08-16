FİNANS

Ankaralı ilçe ABD'li zincirlere ruhsat vermeyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik savaşa sessiz kalmadı. Belediye bir ilke imza atarak, Belediye Meclisince aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Ankaralı ilçe ABD'li zincirlere ruhsat vermeyecek

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz ekonomisi üzerinde döviz kurunun dalgalanması ile oluşturulmak istenen kriz ortamına karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli seferberlik milletimiz nezdinde anında karşılık bulmuş, siyasi ve sosyal istikrarsızlık hedefleyip ekonomiyi silah olarak kullanmak isteyenlere milletimizin de desteğiyle en yüksek perdeden gereken cevap verilmiştir. Ülkemiz milli bir duruş sergileyerek 15 Temmuz’un devamı niteliğindeki bu ekonomik savaşı da yenilgiye mahkum edecek, saygın, bağımsız, güçlü hukuk devleti kimliğini bu vesileyle de yeniden pekiştirecektir” denildi.

Keçiören Belediyesi de Türkiye’ye karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisince aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Ayrıca Türk Lirası üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya karşı Belediye tarafından tüm ilçe Türk bayrağı görselli “milli paramız milli davamız” yazılı billboardlarla donatılarak, vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk Lirasına sahip çıkma çağrısı yapıldı. Vatandaşların duyarlılığı ve devletin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir.


Belediye tarafından yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ederken, ülkemizin asla boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” İHA

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
'Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz''Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz'
'Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin''Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli tavır belediye abd firma

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bende evdeki coca colayı içtim bitirince şişesini bıçakladım yaptırım olarak
KUYRUKLU MERCEDES İÇİN ALMANYAYA PARA ÖDEMEYE DEVAM EDİN ÇOK BİLMİŞLER.
Helal koçlarım devam. şimdi abd çakalları bu haberleri görüp karınları ağrıyordur. muhahaha
Kardeşim o zincirler senin ülkende milyonları istihdam ediyor. Böyle saçma bir uygulama olabilir mi? Bugün burger firmalarını kapat en az 500bin kişi işsiz kalır.
verilen ruhsatlar iptal edilsin boykot öyle olur
Diğer Haberler
Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşüyor

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşüyor

Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü

Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü

'Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz'

'Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz'

'Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin'

'Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin'

Bakan Varank: Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz

Bakan Varank: Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.