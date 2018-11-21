Anker’in akıllı aksesuar ve teknolojileri Efsane Cuma indirimleriyle kazandırıyor

Tüketicilerin yıl boyu beklediği indirim döneminde alışverişin yıldızı akıllı ve inovatif teknolojiler olmaya devam ediyor. Akıllı telefonları merkeze alan aksesuarlar ve yenilikçi ürünler, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’nın yılın en avantajlı günü ilan ettiği Efsane Cuma indirimleriyle teknoloji tutkunlarına bütçe dostu bir alışveriş fırsatı sunuyor. Efsane Cuma kapsamında akıllı telefonlarda çok özel indirim fırsatlarıyla mobil cihazlarını yenileyecek olan Hepsiburada müşterileri, Anker'in rakipsiz aksesuarlarını ve yenilikçi ürünlerini de cazip indirimlerle alarak kazancını katlayacak.
Akıllı telefonların hayatın vazgeçilmezi haline gelmesi ve gün boyu aktif kullanım sonucunda cihazların şarj süreleri kaliteli bir tüketici deneyimi sunmaktan uzaklaşabiliyor. Hızlı şarj teknolojisinde lider konumda olan Anker’in aynı zamanda, ince, hafif ve zarif tasarımlı taşınabilir güç bankaları (PowerBank) bu nedenle yeni bir akıllı telefon alışverişinde tüketicilerin ilk tercihi oluyor. Anker'in tek dolumla defalarca kez şarj etme imkanı sunan güç bankaları tüketicilere kesintisiz bir mobil deneyim sunuyor. Anker PowerCore 20000 taşınabilir şarj cihazı, sade ve kompakt tasarımıyla her yere kolayca taşınabilirken, sağladığı yüksek güvenlik ve uzun süreli kullanım ile rakipleri arasından sıyrılıyor. Anker PowerCore 20000, Efsane Cuma’ya özel fırsatlarla Hepsiburada’da yer alıyor.
Kusursuz deneyim, kablosuz özgürlük
Kablosuz teknolojilerle mobil deneyimini en üst düzeye taşımak isteyen kullanıcıların vazgeçilmezi olan Zolo Liberty+ gürültü önleyici Bluetooth kulaklıklar, 48 saate varan dinleme süresi ve grafen ile geliştirilmiş sesiyle telefon görüşmelerini ve müzik keyfini zirveye çıkarıyor. GripFit teknolojisiyle daha stabil ve güvenli bir kullanım sağlayan Zolo Liberty+ kulaklık, Efsane Cuma indirimi kapsamında çok özel fiyatlarla teknoloji tutkunlarına sunuluyor. Spor yaparken müzik keyfini ve telefon görüşmelerini gerçekleştirmek isteyenler için tasarlanan Anker Soundbuds Slim kablosuz spor kulaklığı, IPX4 koruma derecesiyle terlemeden etkilenmeyerek egzersiz boyunca konforlu bir kullanım sunuyor. Ürün, 90 dakikalık şarj sonrası 7 saate kadar kesintisiz müzik deneyimi sunuyor.
Kablosuz müzik keyfini bulunduğu ortama yansıtmak isteyenler için 360 derece ses sunan Anker SoundCore Flare, odayı müzikle dolduruyor. Beat-Driven ışık şovu ve stereo sesin yanı sıra IPX7 suya dayanıklılık derecelendirmesine sahip olan Anker SoundCore Flare Bluetooth hoparlör, yine müziğini yanında isteyenler için daha kompakt bir tasarımla, 15 saat çalma süresine sahip, IPX7 sertifikalı Anker SoundCore Mini 2 Bluetooth hoparlöre sahip olmak isteyenler bu ürünlere Hepsiburada’dan ulaşabilecekler.
Tüketiciler, Efsane Cuma’ya özel Anker’in araç şarj cihazına en uygun fiyatlara sahip olabilecekler. Akıllı telefonunu çok özel indirimlerle satın alacak kullanıcılar, Anker indirimiyle iki kez kazanacak.
Her eve bir robot süpürge
Anker'in "akıllı süpürgesi" Eufy Robovac 11, gelişmiş sensörleri, HEPA filtresi ve yüksek emiş gücüyle ev ve ofis temizliğinin en zahmetli bölümlerinden birini tümüyle otomatik hale getiriyor. Kullanıcı dostu tasarımıyla kolaylıkla kontrol edilen Eufy Robovac 11 de, Efsane Cuma kampanyası boyunca en iyi fiyatlarla müşterileriyle buluşacak.
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