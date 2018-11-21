Anker’in akıllı aksesuar ve teknolojileri Efsane Cuma indirimleriyle kazandırıyor

Tüketicilerin yıl boyu beklediği indirim döneminde alışverişin yıldızı akıllı ve inovatif teknolojiler olmaya devam ediyor. Akıllı telefonları merkeze alan aksesuarlar ve yenilikçi ürünler, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’nın yılın en avantajlı günü ilan ettiği Efsane Cuma indirimleriyle teknoloji tutkunlarına bütçe dostu bir alışveriş fırsatı sunuyor. Efsane Cuma kapsamında akıllı telefonlarda çok özel indirim fırsatlarıyla mobil cihazlarını yenileyecek olan Hepsiburada müşterileri, Anker'in rakipsiz aksesuarlarını ve yenilikçi ürünlerini de cazip indirimlerle alarak kazancını katlayacak.

Akıllı telefonların hayatın vazgeçilmezi haline gelmesi ve gün boyu aktif kullanım sonucunda cihazların şarj süreleri kaliteli bir tüketici deneyimi sunmaktan uzaklaşabiliyor. Hızlı şarj teknolojisinde lider konumda olan Anker’in aynı zamanda, ince, hafif ve zarif tasarımlı taşınabilir güç bankaları (PowerBank) bu nedenle yeni bir akıllı telefon alışverişinde tüketicilerin ilk tercihi oluyor. Anker'in tek dolumla defalarca kez şarj etme imkanı sunan güç bankaları tüketicilere kesintisiz bir mobil deneyim sunuyor. Anker PowerCore 20000 taşınabilir şarj cihazı, sade ve kompakt tasarımıyla her yere kolayca taşınabilirken, sağladığı yüksek güvenlik ve uzun süreli kullanım ile rakipleri arasından sıyrılıyor. Anker PowerCore 20000, Efsane Cuma’ya özel fırsatlarla Hepsiburada’da yer alıyor.