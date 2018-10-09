Anker'in Türkiye'deki faaliyetleri Cem Bodur'a emanet

Lider aksesuar üreticisi Anker, telekomünikasyon sektörünün tecrübeli isimlerinden Cem Bodur'u Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü olarak atadı. Telekomünikasyon ve tüketici elektroniği alanlarında uzun yıllar üst düzey yönetici olarak görev yapan Bodur, Anker'in Türkiye ve Orta Asya bölgelerindeki faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Cem Bodur kimdir?

Anker Innovations’a katılmadan önce, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren BlackBerry’de 2009 yılından itibaren Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Afrika bölgelerindeki Satış Sonrası ve Müşteri Deneyimi Direktörü olarak görev aldı, 2015’te ise Türkiye Ülke Müdürü oldu. Bağlı bulunduğu Orta Doğu ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde önemli yeniliklere imza attı.

Kariyerinin son 14 yılını Teknoloji alanında faaliyet gösteren uluslararası organizasyonlarda geçiren Cem Bodur, profesyonel iş yaşamında çeşitli üst düzey yönetici pozisyonlarında yer aldı. 2006 yılında BenQ & Siemens’in Müşteri Hizmetleri ve Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yaptı. Daha sonra Siemens ve B2XCare Solutions gibi küresel devlerde yöneticilik yaptı.

Başarılı kariyerinin yanı sıra sporla yakından ilgilenen Cem Bodur profesyonel bir dalgıç. Ayrıca motorkros ve bisiklet dallarıyla ilgileniyor.



