Anlık gram altın fiyatları | 22 Mart gram altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Yatırımcıların son yapılan değişikliklerden sonra gözü erken açılan Asya piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Saat farkı sebebiyle erken açılan yurtdışı piyasalarında yaşanan hareketlilik, gram altın fiyatlarını da etkiledi. Anlık gram altın fiyatları sürekli bir değişkenlik gösterse de şu an için gram altın fiyatı alışta 470,40 TL’den işlem görürken, satışta gram altın 470,49 TL bandında seyrediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı. ANLIK GRAM ALTIN NE KADAR? Anlık olarak gram altın 470,40 TL alış ve 470,49 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. TCMB'DE AĞBAL'IN YERİNE KAVCIOĞLU ATANDI! Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.