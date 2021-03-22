Anlık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 22 Mart gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Dolar ve döviz alım satımları şu an için yapılamasa da Asya piyasalarının açılması ile beraber döviz kurlarında büyük değişimler yaşandı. Yaşanan bu değişikliklerden gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da nasibini aldı. Anlık olarak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları haberimizde!
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 462,86 TL
SATIŞ: 462,59 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 740,06 TL
SATIŞ: 756,33 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.488 TL
SATIŞ: 1.552 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.760 TL
SATIŞ: 2.831 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.960 TL
SATIŞ: 3.016 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.521 TL
SATIŞ: 6.634 TL
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