Anlık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 22 Mart gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Dolar ve döviz alım satımları şu an için yapılamasa da Asya piyasalarının açılması ile beraber döviz kurlarında büyük değişimler yaşandı. Yaşanan bu değişikliklerden gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da nasibini aldı. Anlık olarak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları haberimizde!