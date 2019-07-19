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Antalya'da Hizmet-İş Sendikası grev kararı aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üyeleri, toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı Antalya Büyükşehir Belediye binasına 26 Temmuz'da greve gideceklerini bildiren ilanı astı.

Antalya'da Hizmet-İş Sendikası grev kararı aldı

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, beraberindekilerle Antalya Büyükşehir Belediyesinin önüne geldi. Ellerindeki, grev çağrısında bulundukları ilanı belediyenin giriş kapısına asan Kandil, yaptığı açıklamada, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını söyledi.

26 TEMMUZ'DA GREVE GİDİYORLAR

Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASAT) bağlı 7 bin 800 çalışanın haklı taleplerinin karşılıksız kaldığını savunan Kandil, "Çalışanın refah yaşamı için verdiğimiz mücadele neticesinde 26 Temmuz'da çalışanlarla birlikte greve çıkacağımızı duyuruyoruz." dedi.

Kandil, alınan grev kararının işçilerin daha güzel haklara sahip olması için verdikleri bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi grev hizmet-iş sendikası

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