Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Antalya Havalimanı'nda 1 Ocak-22 Aralık'ta dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852, iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864 olmak üzere toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, 16 milyon turist ağırlayan Antalya'da, havalimanını kullanan yolcu sayısında da her geçen yıl önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Bu yıla, bir önceki yıldaki turist sayısının artışına göre hazırlık yaparak başladıklarını aktaran Varol, 2018 rekor yılı olunca, 2019'un da yeni rekorlara imza atacağının farkında olduklarını, sezon başlamadan ocak-şubat aylarında gerekli çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

2019 yılını sıkıntısız en iyi hizmetleri sunarak geçirdiklerini anlatan Varol, Antalya Havalimanı'nda çok sayıda ülkeden yolcu ağırladıklarını, 1 Ocak-22 Aralık'ta iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864, dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852 olmak üzere, toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.