FİNANS

Antalya Havalimanı satıldı!

27 Şubat 2018 19:20

TAV Havalimanları, IC İçtaş’ın Antalya Havalimanı’ndaki hisselerini almak üzere anlaştı. Buna göre TAV, 2024 sonuna kadar işletme hakkı bulunan havalimanında eşit yönetim hakkına sahip olacak.

Antalya Havalimanı satıldı!
Türkiye’nin havacılık sektöründeki küresel markası TAV Havalimanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 49’luk payının tamamını satın alarak Antalya Havalimanı’nı portföyüne eklemek üzere anlaştı. TAV böylece tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18’e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkartacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Rekabet Kurumu’nun onaylarının ardından yürürlüğe girecek anlaşmayla TAV ve Fraport havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye’nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya, 2017’de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.
 
'BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
 
Yaşanan gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “TAV olarak havalimanlarına yatırım yapıyoruz ve havalimanı işletmeciliğinde faaliyet gösteriyoruz. Bu alanın dışında hiçbir alana odaklanmıyoruz. Akdeniz’in en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya’da ortağımız Fraport’la birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Ana üssümüz İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapanmasıyla doğacak boşluğu doldurmak üzere dört yıl önce stratejimizi değiştirmiş, portföyümüze yeni havalimanları eklerken servis şirketlerimizi TAV dışında da büyümek üzere yönlendirmiştik.
 
Bugün ürün ve hizmetlerimiz 19 ülkede 77 havalimanında yer alıyor. 2017 yılında 115 milyon yolcuya hizmet ettik. Şimdi 18 milyondan fazla uluslararası yolcuya hizmet veren, uluslararası yolcu trafiği açısından Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı olan Antalya’yı portföyümüze ekliyoruz. Antalya anlaşmasıyla Türkiye’de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Antalya’nın potansiyelini güçlendirmek için çalışacağız. Fırsatları değerlendirmeye ve havalimanı işletmeciliğinde büyümeye devam edeceğiz” dedi.
 
26 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TRAFİĞİ
 
1960’da hizmete giren Antalya Havalimanı toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatlar terminalleri ve iki paralel pistiyle yılda 26 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Havalimanında 28 yolcu köprüsünün yanı sıra 94 uçaklık park pozisyonu ve 2 bin 110 araçlık otopark bulunuyor. Fraport, 1999’dan bu yana Antalya Havalimanı’nın işletmesinde bulunuyor. Son olarak Mart 2007’de gerçekleşen ihalede, Fraport-IC İçtaş ortaklığı havalimanını 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletme hakkını kazandı. Anlaşma sürecinde satıcı tarafın finansal danışmanlığını Ünlü&Co, hukuksal danışmanlığını Çalışkan Okkan Toker Hukuk Bürosu üstlendi. TAV’ın danışmanlığını ise Hogan Lovells ve Sibel Ertekin Hukuk Bürosu gerçekleştirdi. (İHA)
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Okuyucu Yorumları11 yorum
  • 141 Oy
    yeni politika çok tuttu..sat ye...ye sat...
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  • 171 Oy
    niye abi niye !!!! satışacam ne bıraktınız daha ülkede yakındır bizide satar bu vicdan yoksunları !!
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  • 148 Oy
    Şirketin 1 numaralı hükümet destekcisi oldugunu söylemeye gerek yok
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  • 109 Oy
    PEŞKEŞLERİ ÇEKİN BEYLER ÇEKİN ADAMLAR MALI GÖTÜRDÜKTEN SONRA ŞİMDİ DE HİSESİNİ SATTI NE GÜZEL BU ÜLKEYİ ZARARA SOKANLAR ACABA VİJDANİ HESAPLARINI NASIL VERECEKLER ALLAH KERİMDİR ELBET BİR GÜN GELİR HESABINI SORACAKLAR BU ÜLKEDE VİJDAN SAHİBİ KİŞİLER İNSANLAR ÇIKACAKTIR.
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  • 69 Oy
    bizim burada imar planındaki park yerleri parsel parsel satılıp imar uygulaması yaptıran vatandaşlar zararları büyük oluyor
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  • 46 Oy
    Satın Kalmasın Bedava Buldunuz Çünkü Unutmayın Her Kurusunda Tüyü Bitmemiş Yetimin Hakkı Var
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  • 47 Oy
    Satın bakalım, havaalanlarını,limanları,şeker fabrikalarını, itibarımızı ve tüm Cumhuriyet değerlerini. Yerine beton saraylar,binalar ve adaletsiz adliyeler inşa edin. Bakalım nereye kadar??????
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  • 34 Oy
    @downferda adamlar afrika ulkesi yapmak için uğraşıyolar sömüre sömüre bu mıllet nasıl narkozun etkisinde uyanamadı
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  • 35 Oy
    fransızlara satıldı desene kısadan...
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  • 34 Oy
    Adam ne bulursa sattı 3. Hava alanı diyor yeri peşkeş çekilerek satılmış 3. Köprü diyorlar oda satılmış gecmedigimiz halde parasını ödüyoruz...
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  • 32 Oy
    çok kötü oldu biz şimdi nereden bnip nereye ineceğiz.. devlet buna çare bulsun.önümüz tur.izm ayları.kötü oldu bu şimdi
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