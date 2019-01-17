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'Antalya ile İzmir hızlı trenle bağlanacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlayacağız." dedi.

'Antalya ile İzmir hızlı trenle bağlanacak'

Turhan, Antalya'da Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden kavşak hakkında bilgi alan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya'nın hızlı gelişen bir kent olduğunu söyledi. Gerek turizm gerekse tarımsal faaliyetler açısından yollarda trafik yoğunluğunun artış gösterdiğini dile getiren Turhan, "Antalya ilimiz büyüyen, gelişen Türkiye'den nasibini alıyor." diye konuştu.

Çevre illerle olan karayolları bağlantılarının önemli ölçüde bölünmüş yol haline getirildiğini anlatan Turhan, artan trafik karşısında bazı kesimlerde zemin kavşakların trafiği akıtmakta zorlandığını, tıkanıklıklara neden olduğunu, bu alanlarda da köprülü kavşakları hayata geçirdiklerini kaydetti.


'KÖPRÜLÜ KAVŞAKLA KESİNTİSİZ TRAFİK AKIMI SAĞLANACAK'

Serbest Bölge Kavşağı'nda da köprülü kavşağa ihtiyaç duyduğunu aktaran Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaz aylarında bu zemin kavşağı, mevcut trafiği geçirmekte çok zorlanan, trafik akışında tıkanıklıklara neden olan bir kavşaktı. Burayı köprülü kavşak haline getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki bir kaç ay içerisinde köprülü kavşak tamamlanarak, kesintisiz trafik akım koşullarına hizmet verecek."

Antalya'nın çevresindeki komşu illerle bağlantılı yollarda da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Turhan, Akdeniz sahil yolu Mersin, Fethiye-Muğla istikametinde bölünmüş yol, Antalya'yı Anadolu'ya iç kesimlere bağlayan güzergahlarda da iyileştirme çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

DAHA KONFORLU, EKONOMİK, KISA SÜRELİ SEYAHAT İMKANI

Alanya ilçesi çevre yolunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Turhan, Afyonkarahisar, Burdur, Konya istikametlerinde de yol standartlarını iyileştirme, seyahat sürelerini kısaltma çabalarının sürdüğünü kaydetti. Turhan, şunları söyledi:

"Antalya'da giderek artan turist sayısı, buna bağlı olarak oluşan trafiğin yollarımıza getirdiği ilave yükü hafifleterek, ulaşımı daha rahat, konforlu, ekonomik ve kısa süreli hale getirerek turizme hizmet ediyoruz. Bölgede yetişen tarım ürünlerini ülkemizin diğer bölgelerine ve yurt dışına bağlayan limanlarımızı, yollarımızı iyileştirme adına önemli çalışmalar yapmaktayız. Bunların önemli bir kısmı tamamlandı."

Gazipaşa Balıkçı Barınağı, Yat Limanı, Demre Yat Limanı'ndaki çalışmaların da devam ettiğini bildiren Turhan, bu çalışmaların da bu yıl içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacağını ve Antalya'nın turizmine kazandırılacağı bilgisini verdi.

"Antalya'ya bugüne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 11 milyar liraya yaklaştı. Bunun bir milyarlık kısmı yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldı." diyen Turhan, Antalya Havalimanı, Gazipaşa Havalimanı terminallerinin yap-işlet-devret modeli ile işletildiğini söyledi.

Yatırımların devam edeceğine vurgu yapan Turhan, "Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan antalya izmir

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