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  4. Antalya kongre turizminde de söz sahibi olmak istiyor

Antalya kongre turizminde de söz sahibi olmak istiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş: - Katma değeri yüksek bir alan olan kongre turizmine katılanların harcamaları daha fazla oluyor" - Antalya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "Spor ve tarih turizmi için çalışıyoruz. Ama turizmin en önemli ayaklarından birini kongre turizmi oluşturuyor"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kongre Bürosu, 2020'de kongre turizminin geliştirilmesine katkı sağlamak için hazırladığı "Meeting Incentive Planner Guide" kataloğunun tanıtımını yaptı.

Kentin tarihi Hadrianus Kapısı olarak bilinen Üç Kapılar önünde yapılan tanıtım toplantısında, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Ticaret Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve turizmciler katıldı.

Vali Yardımcısı Ateş, konuşmasında, Antalya'nın 2019'u 15 milyon 644 bin turistle tamamladığını, bunun bir rekor olduğuna hatırlattı.

Kentin turizm kapasitesinin sadece deniz, kum ve güneşle artırılamayacağını, kış aylarında da bu sayıyı artırmak gerektiğini vurgulayan Ateş, "Bizim yapmamız gereken turizmi 12 aya yaymak. Kış aylarında birçok otelimiz kapanmakta. Bu istihdamı da etkilemektedir. Bunun için kongre turizmine ağırlık vermeliyiz. Katma değeri yüksek bir alan olan kongre turizmine katılanların harcamaları daha fazla oluyor." diye konuştu.

ATSO Başkanı Davut Çetin, kongre bürosu olarak çok güzel çalışmalara imza attıklarını, bu seneki katalogda Hadrianus Kapısı'nı kullandıklarını belirtti.

Antalya'da turizmin çeşitlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını, bunun için önemli bir pazar olan kongrelerin kentte yapılması için uğraş verdiklerine anlatan Çetin, "Spor ve tarih turizmi için çalışıyoruz. Ama turizmin en önemli ayaklarından birini kongre turizmi oluşturuyor. "dedi.

Çetin, kentin kongre turizmi açısından potansiyeli en yüksek illerden biri olduğunu vurguladı.

ATAV Başkanı Ege, Antalya Kongre Bürosu'nun kentin dinamiklerinin tanıtımı için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Katalogda kentin tarihinin yer aldığına değinen Ege, kentin tarihini yanı sıra modern anlamda çok güzel salon ve kapasiteye sahip olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmalardan sonra katılımcılara kataloğun tanıtımı yapıldı.

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antalya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin fuar katalog kongre turizmi tanıtım turizm

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