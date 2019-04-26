FİNANS

Antalya pazarında erik fiyatı vatandaşın yüzünü güldürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Antalya'da sezon başında yaklaşık 500 liradan satılan eriğin kilosu 5 liraya kadar düştü.

Antalya pazarında erik fiyatı vatandaşın yüzünü güldürdü

Baharın gelmesiyle tezgahlarda yerini alan erik ve çağla, sezon başında yüksek fiyatlarıyla adından söz ettirdi.

Yaklaşık 2 hafta önce tanesi 1 liradan satılan eriğin fiyatı, havaların ısınmasıyla düşüşe geçti. Erik, Antalya pazarlarında yarım kilosu 2 buçuk TL'den, 1 kilosu ise 5 liradan satılıyor.

Karpuz, çağla ve yeni dünya fiyatları ise cep yakmaya devam ediyor. Tezgahları süsleyen karpuzun kilogramı 5 liradan alıcı bulurken, çağla ve yeni dünya ise 12 TL'den satılıyor.

KAYNAK:İHA

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları azaldıTCMB'nin resmi rezerv varlıkları azaldı
Fiyatı 3.5 TL'ye düştü Fiyatı 3.5 TL'ye düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erik antalya

En Çok Okunan Haberler

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Dün zirve yapmıştı!

Dün zirve yapmıştı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

10 bin dolar daha düşük olacak

10 bin dolar daha düşük olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırıncılar 'ramazan pidesi' mesaisine hazır

Fırıncılar 'ramazan pidesi' mesaisine hazır

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları azaldı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları azaldı

Ödemiş patatesinin fiyatı düştü

Fiyatı 3.5 TL'ye düştü

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar dikkat!

Kombinada kıyma 32, kuşbaşı 35 lira

Burada kıyma 32, kuşbaşı 35 lira

Polatlı'da tonlarca çürümüş soğan atıldı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.