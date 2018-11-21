FİNANS

Antalya, Rusya ve Ukrayna'ya avokado yetiştiremiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya, Ukrayna gibi ülkelere de ihracat başladı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Rusya’ya 15 bin adet gönderdik. Devamını istiyorlar ama elimizde yeteri kadar yok, taleplere yetişemiyoruz" dedi.

Antalya, Rusya ve Ukrayna'ya avokado yetiştiremiyor

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990'lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Antalya, Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya’daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye üretiminin yüzde 70'ini karşılıyor. Ağaç sayısının 150 bine çıkmasından dolayı 40 milyon adet olması beklenen avokado da Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere ihracat başladı.

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'RUSYA'YA 15 BİN ADET GÖNDERDİK'

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya ilçesinde avokado hasadının başladığını söyledi. Türkiye üretiminin yüzde 70'ni Alanya ilçesinin karşıladığını ifade eden Sevilgen, avokado ihracatının da yavaş yavaş başladığını kaydetti. Bu yıl Ukrayna ile başlayan avokado ihracatının Rusya ile devam ettiğini anlatan Sevilgen, "Avokado her geçen gün trendini artırıyor. Geçen hafta Ukrayna'ya göndermiştik. Şimdi de Rusya'ya gönderiyoruz. Rusya'ya 15 bin adet gönderdik. Devamını istiyorlar ama elimizde yeteri kadar yok. Bu kadar var" dedi.

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'RUSYA'YA ALANYA AVOKADOSUNU GÖNDERDİK'

Türkiye'nin avokadonun üretiminin yapıldığı ender ülkelerden biri olduğunu aktaran Sevilgen, yurt dışından talebin de bu yüzden geldiğini bildirdi. Diğer ülkelerde şu anda avokado hasadının bittiğini belirten Sevilgen, Türkiye’de hasadın daha yeni başladığını ifade ederek Rusya'ya patentini aldıkları Alanya avokadosunu gönderdiklerini söyledi. Alanya avokadosunun hem dayanıklı hem de raf ömrünün uzun olduğunu hatırlatan Sevilgen, "Aslında iç piyasaya yetiştirmekte zorlanıyoruz. Ancak bu meyveyi çok istedikleri için biz de göndermeye karar verdik. Geçtiğimiz yıllarda da Rusya'ya göndermiştik. Bu yıl ilk kez gönderiyoruz" diye konuştu. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya avokado rusya ukranya

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