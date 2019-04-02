Antalya turizmi yarım milyonu geçti

Antalya'da, mart ayı sonu itibarıyla turizm rakamları açıklandı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, üç ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 571 bin 207 oldu. Ocak ve şubat aylarında yüzde 50'nin üzerinde yükselişleri yakalayan Antalya, mart ayında ise seçim atmosferinin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüdü ve toplam 279 bin 97 turist ağırladı.

2018 yılında 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turist sayılarıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da 2019 yılı için, 15 milyon olan yabancı turist hedefi 16 milyona çıktı. Yerli turistte ise 5 milyon hedefleniyor.

MART AYINDA YÜKSELİŞ DÜŞTÜ

Açıklanan verilere göre, mart ayında Antalya Havalimanı'na 279 bin 97 turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 5'lik artış yaşandı. Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında ilk sırada 77 bin 881 kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı. Ocak ve şubat aylarında yüzde 50 artış yaşanan Almanya'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik düşüş gerçekleşti. İkinci sıradaki Rusya'dan ise yüzde 45 artışla 30 bin 631 kişi geldi. İngiltere pazarında ise yüzde 36 artışla 22 bin 467 turiste ulaşıldı. En dikkat çeken pazarlardan biri de İran oldu. Nevruz Bayramı dönemine denk gelen mart ayında, İran'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 100'lük düşüşle 16 bin 190'a geriledi.