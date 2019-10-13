FİNANS

Antalya'ya turist akını! Sayı 13 milyon 653 bini geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Antalya, 10 Ekim itibarıyla 13 milyon 653 bin turist sayısına ulaşarak, 2018'in 12 aylık toplam rakamı 13 milyon 642 bini geçmeyi başardı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 16 milyon turist hedefi koyan Antalya'nın 14.5 milyon turistle sezonu kapatacağını tahmin ettiğini belirterek, "Thomas Cook olayı dengeleri bozdu" dedi.

Antalya'ya turist akını! Sayı 13 milyon 653 bini geçti

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 2019 yılı yabancı turist sayılarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Önceki yıllarda mayıs-eylül ayları arasına sıkışan turizm yoğunluğu bu yıl mart-ekim aylarına kadar uzadı. Yoğun sezon önceki yıllarda 4-5 ay iken bu yıl 8 aya yükseldi. Antalya bu yıl 1 Ocak-10 Ekim tarihleri arasındaki gelen yabancı turist sayısıyla 2018'in 12 aylık dönemindeki toplam turist sayısını da geçmeyi başardı. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı 12 aylık dönemde 13 milyon 642 bin turist ağırlayan kent, bu yıl 1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki süreçte yaklaşık 13 milyon 653 bin turisti misafir etti.

ANTALYA 1-10 EKİM'DE 694 BİN TURİSTİ AĞIRLADI

Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 1-10 Ekim tarihleri arasında kent, 694 bin civarı turist ağırladı. Günlük ortalama 70 bine yakın turist ekim ayında da kente gelmeye devam ediyor. Yıl itibarıyla geçen seneye göre artış oranı yüzde 17, ekim ayı 10 günlük verilere göre artış oranı ise yüzde 19 olarak kaydedildi.

RUS TURİST SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan aldığı ve milliyetlere göre yapılan analize göre ise eylül ayı sonu itibarıyla 193 ülkeden turist ağırlayan kenti en çok Ruslar tercih etti. Rusya'dan geçen seneye göre yüzde 14'lük oran ve 581 bin kişi artışıyla toplam 4 milyon 752 bin kişi geldi. Ekim ayı itibarıyla da Rus turist sayısı 5 milyonu aştı. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 38 oldu.

ALMANYA, UKRAYNA VE İNGİLTERE

En çok turist ağırlanan ikinci ülke Almanya'dan ise geçen seneye göre yüzde 16'lık oran ve 288 bin kişilik artışla toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 85 bin oldu. Almanların toplam ziyaretçi rakamındaki payı ise yüzde 16.6 olarak açıklandı. Üçüncü sıradaki Ukrayna'dan yüzde 11.6'lık oran ve 76 bin artışla toplam 726 bin turist geldi. Ukrayna'nın toplam rakamdaki payı da yüzde 5.8 oldu. İngiltere pazarında da yüzde 17'lik oran ve 91 bin artışla toplam 623 bin turist ağırlanırken, İngilizlerin payı da yüzde 4.99 oldu.

Van'da İranlı mühendis 3 boyutlu hologram cihazı ürettiVan'da İranlı mühendis 3 boyutlu hologram cihazı üretti

THOMAS COOK DENGELERİ BOZDU

Antalya'nın 10 Ekim itibarıyla 13 milyon 652 bin turist sayısıyla 2018'in toplam rakamı olan 13 milyon 642 bini geride bıraktığını belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Bundan sonra inen her uçak ilave artış kaydedecektir. Tahminimce 14.5 milyon turistle bu sezonu Antalya kapatır. 16 milyon bir hedefti, hedef hep yüksek olur ama planlandığı gibi gitseydi. Thomas Cook olayı dengeleri bozdu. 19 milyon turist dünya genelinde bundan etkileniyor. Antalya açısından da 200-300 bin civarında bir etkisi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Antalya'ya gelen turistlerin milliyetleri açısından Rusya'nın kesin ve net bir yoğunluğunun hissedildiğini belirten Yavuz, "Ruslar 5 milyona yaklaştı. Almanya'da son 3 yılın en iyi rakamına ulaştı. Ukrayna'daki artış da çok dikkate değer ve Ukrayna 1 milyona yaklaşıyor. İngiltere ve Polonya da bu yılın yükselen yıldızları oldu. Bu 5'li hep başladığı gibi devam etti ve gelecek yıllarda da artış potansiyeli devam edebilir, sadece İngiltere'deki belirsizlik bütün dünyayı kapsıyor. Genel olarak iki-üç pazar dışında bütün pazarlarda artış var" dedi.

KİŞİ BAŞI GELİR ORTALAMASI 620-650 DOLAR

Turist sayılarına yönelik eleştirilere de dikkat çeken Recep Yavuz, "Turizm iki ayakla yürüyor, biri sayı biri gelir. Özellikle İskandinav ve Batı Avrupa'daki olumsuzlukların düzelişi çok önemli. Gelir açısından bu yıl daha iyi durumdayız ama sistemi gözden geçirmeliyiz. 5 günün altındaki ziyaretleri turistik olarak saymamalıyız. Antalya turizmi 2016'da ciddi bir sendrom yaşadı, sonrasındaki düzelme çok ani olmuyor, yavaş yavaş toparlıyor. Ama gelirlerde inanın biz Rodos, Girit'ten daha aşağıda değiliz. Bakanlığın hedeflediği kişi başı gelir 1000 dolar. Çok iddialı ve ulaşılması uzun zaman alacak bir projeksiyon. 750-800 dolar gelir gelen yıllarımız oldu. Onu yakalasak ilk etapta daha iyi, şu anda 620-650 dolar civarında gidiyor." dedi.

Kaynak: DHA

PARTNERTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımıTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Yabancılar ilgi gösteriyor! Türkiye'de üretildiYabancılar ilgi gösteriyor! Türkiye'de üretildi
Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştıOperatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya turist

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı

Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da İranlı mühendis 3 boyutlu hologram cihazı üretti

Yabancılar ilgi gösteriyor! Türkiye'de üretildi

Türkiye'de numara taşıyanların sayısı 129 milyona ulaştı

Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı

Palandöken: Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok

'Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in acı günü

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in acı günü

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen alışveriş etkinliğine 110 bin yolcu katıldı

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen alışveriş etkinliğine 110 bin yolcu katıldı

Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması

Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.