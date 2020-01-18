Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik

Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünleri, birbiriyle karıştırılabilecek.

Ticaret Bakanlığının antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı GTİP ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit geçirilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, antrepoya alınmış aynı veya farklı GTİP ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilecek. Böylece, aynı gümrük tarife istatistik pozisyonuna tabi ürünler de karıştırılabilecek.

Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınacak. Karıştırma işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılacak.