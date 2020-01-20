Aon-Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerinde

İstanbul, 20 Ocak (DHA) - Aon'un 2020 Medikal Enflasyon Trendleri Raporu'na göre, dünyada medikal enflasyon oranı, yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerinde seyrediyor. Risk, emeklilik ve sağlık konularında hizmetler sunan Aon'un Küresel Medikal Trendler Raporu 2019 sonuçları ve 2020 öngörülerinin yer aldığı rapora göre, 2020 yılı için tüm dünyada medikal enflasyon yüzde 8.0 olarak ölçüldü. Rapor sonuçlarıyla ilgili Aon Türkiye Sağlık, Emeklilik Çözümleri ve Yan Haklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, 2019'daki yüzde 7.8'lik medikal enflasyon oranına göre görülen düşük yükselişin tüm dünyada genel enflasyon oranında artış yaşanacağı beklentisinden kaynaklandığını söyledi.

Aon'un Küresel Medikal Trendler Raporu 2020 yılı için genel enflasyonun yüzde 3.1 olduğunu, 2020 için ortalama net medikal enflasyon oranının ise yüzde 4.9 olarak hesaplandığını gösteriyor.

Yatarak tedavi en yüksek sağlık sigortası maliyetlerinde ilk sırada

Aon'un Küresel Medikal Trendler Raporu'na göre, işveren destekli medikal planların yaygınlığı araştırmaya katılan tüm ülkelerde arttı. Söz konusu medikal plan poliçelerinin kapsamı da genişlemeyi sürdürüyor. Dünyada sağlık sigortalarının kapsamının da incelendiği raporda, poliçelerin yüzde 90'ında yatarak tedavinin, yüzde 85'inde ayakta tedavinin, yüzde 61'inde göz muayenesi ve tedavisinin, yüzde 66'sında diş muayenesi ve tedavisinin, yüzde 70'inde ilaç alımının ve yüzde 68'inde koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsama alındığı görülüyor. Dünyada sağlık sigortası maliyetlerini artıran ilk beş etkenin başında yüzde 89 ile yatarak tedavi geliyor ve bunu yüzde 78 ile klinik/laboratuvar tetkikleri ve yüzde 75 ile ilaç maliyetleri ve doktor muayene hizmetleri takip ediyor. Sıralamanın en sonunda ise yüzde 46 ile doğum ve gebelik hizmetleri yer alıyor.

Tüm dünyada sağlık sigortası maliyetlerini artıran tıbbi durumlar arasında ise yüzde 68 ile kardiyovasküler hastalıklar başı çekiyor. Bunu, yüzde 66 ile kanser/tümör gelişimi, yüzde 55 ile yüksek kan basıncı/yüksek tansiyon, yüzde 54 ile diyabet ve yüzde 41 ile akciğer ve solunum sistemi bozuklukları izliyor.

İşverenler medikal planlarını zorluklara karşı uyumlu hale getirmeli

Dünya genelinde enflasyon oranlarının en düşük seviyede görüldüğü 2019'dan sonra, 2020 medikal enflasyon oranlarının yükselmeye başladığı görülüyor. Bu eğilimde kısa vadede bir değişim bklenmezken, küresel nüfusun yaşlanması, sağlık durumunun genel olarak kötüleşmesi, kötü yaşam tarzı, gelişmekte olan ülkelerdeki zararlı alışkanlıklar, yükselen maliyetler ve kronik hastalıklara paralel olarak tüm dünyada medikal plan maliyetlerinin artması bekleniyor. İşverenlerin yakın gelecekte hem ek maliyetlerle hem de sağlık sorunlarına bağlı olarak çalışan verimliliğinde ciddi düşüşlerle yüz yüze geleceği belirtiliyor.

Sinem Yalçın, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Tüm dünyada işverenlerin, plan tasarımları, finansal stratejiler ve medikal planların sunum mekanizmalarını bu zorluklara uyumlu hale getirme yolunu seçebileceğini düşünüyoruz. Elbette uzun vadeli yapısal çözüm sağlıklı bir işgücünün etkin olarak desteklenmesidir.”

Avrupa'da en büyük risk faktörü yüksek tansiyon

Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sağlık riski ise araştırmaya katılan ülkelerin yüzde 83'ünün de belirttiği gibi yüksek tansiyon oldu. Yüksek tansiyon riskini yüzde 52 ile hareketsizlik, yüzde 46 ile yüksek kolesterol, yüzde 44 ile kötü beslenme ve yüzde 38 ile zayıf stres yönetimi takip ediyor.

Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa'da ise risk faktörlerine sigara kullanımı ve stres bozuklukları ekleniyor. Buna göre, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı en büyük risk yüzde 86 ile yüksek tansiyon olurken, hareketsizlik ve zayıf stres yönetimi yüzde 59 ile ikinci sırada yer alıyor. Sigara kullanımının yüzde 52'lik bir tehdit oluşturduğu Avrupa sağlığını yüzde 45'lik bir oranla etkileyen yaşlanma riski de beşinci sırada yer alıyor. (Fotoğraflı)

