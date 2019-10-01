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Apartman dairesinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Apartman dairesinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek

Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin birden fazla yerde çalışma kuralları yeniden düzenlendi.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle, tıp merkezlerinin fiziki standartları, faaliyet esasları ve tıp merkezinde yapılabilecek işlemler listesi yeniden düzenlenerek halen açık olan sağlık kuruluşlarının uyumuyla ilgili usul ve esaslar ile tıp merkezleri bünyesindeki estetik birimlerin fiziki mekan kuralları ve bu birimlerde yapılabilecek tıbbi işlemler belirlendi.

Yönetmeliğe göre, açılacak tıp merkezleri vatandaşların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için müstakil binalarda olacak, bina girişlerinde veya apartman dairelerinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek.

Tıp merkezlerine en az iki farklı uzmanlık dalında olmak üzere en az 10 uzman hekim kadrosuyla açılma zorunluluğu getirildi.

'TIP MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERE İKİ YERDE DAHA ÇALIŞMA İZNİ SAĞLANDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ilişkin, "Bakanlığımız istihdam planlamaları çerçevesinde özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin birden fazla yerde çalışma kuralları yeniden düzenlenmiştir. Tıp merkezlerinde görev yapan hekimlere iki yerde daha çalışma izni verilerek başka bir ilde çalışma imkanı da sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yeni standartları sağlayamayan mevcut tıp merkezlerinin, hakları korunmakla birlikte birleşerek yüksek standartta Tıp Merkezine dönüşmelerinin teşvik edildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda birleşecek tıp merkezlerine kadro artışı imkanı da sağlanabilecektir. Özel sağlık kuruluşlarının devrinde aktif olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına yapılan bu değişikliklerin hayırlı olmasını temenni ederim."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
tedavi personel standartları Sağlık kuruluşları

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