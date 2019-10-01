Apartman dairesinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek

Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin birden fazla yerde çalışma kuralları yeniden düzenlendi.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle, tıp merkezlerinin fiziki standartları, faaliyet esasları ve tıp merkezinde yapılabilecek işlemler listesi yeniden düzenlenerek halen açık olan sağlık kuruluşlarının uyumuyla ilgili usul ve esaslar ile tıp merkezleri bünyesindeki estetik birimlerin fiziki mekan kuralları ve bu birimlerde yapılabilecek tıbbi işlemler belirlendi.

Yönetmeliğe göre, açılacak tıp merkezleri vatandaşların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için müstakil binalarda olacak, bina girişlerinde veya apartman dairelerinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek.

Tıp merkezlerine en az iki farklı uzmanlık dalında olmak üzere en az 10 uzman hekim kadrosuyla açılma zorunluluğu getirildi.