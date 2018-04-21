FİNANS

Apple'a büyük şok! Kayıp on milyarlarca dolar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2018 01:09 | Son Güncelleme

Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın hisseleri son 2 günde yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

Apple'a büyük şok! Kayıp on milyarlarca dolar!

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında çarşamba gününü 177,84 dolardan kapatan Apple hisseleri, perşembe günü düşüşe geçmeye başladı.

Perşembe günü yüzde 2,8, bugün de yüzde 4,1 kayıp gösteren şirketin hisseleri, böylece son 2 iş gününde yüzde 6,8 değer kaybetmiş oldu. Söz konusu dönemde firmanın piyasa değeri de 928,7 milyar dolardan 865,4 milyar dolara gerileyerek 63,3 milyar dolar kayıp yaşadı.

TALEP ZAYIF

Uzmanlar, Apple'a çip üreten Tayvanlı firma Taiwan Semiconductor Manufacturing'in perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin mobil sektörden gelen talebin zayıf olduğunu vurguladığına dikkat çekti.

Zayıf çip talebi nedeniyle Apple'ın en son akıllı telefonu modeli olan iPhone X satışlarının bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında gelmesi ihtimaline işaret eden uzmanlar, bu nedenle yatırımcıların Apple hisselerine karşı satış pozisyonu aldığını bildirdi.

1 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

Apple, bu yılın ocak-mart dönemine dair net kar ve gelirini 1 Mayıs'ta açıklayacak.

Şirket, bilançolarında, iPhone modellerinin ayrı ayrı satış verileri yerine tüm modellerin toplam satış rakamlarına yer veriyor.

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
apple iphone dolar
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

ABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

ABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

60 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar

60 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar

Emekliye 600 lira promosyon!

Emekliye 600 lira promosyon!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı yapım ihale süreci başlayacak

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı yapım ihale süreci başlayacak

KOBİ'lere KOSGEB'ten 700 milyon liralık bütçe

KOBİ'lere KOSGEB'ten 700 milyon liralık bütçe

Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı belli oldu

Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı belli oldu

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Bayrak üretiminde erken seçim vardiyası

Bayrak üretiminde erken seçim vardiyası

Şimşek: Seçim sonrası reformlara odaklanılacak

Şimşek: Seçim sonrası reformlara odaklanılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.