FİNANS

Apple'ın iPhone satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 17 azaldı

01.05.2019 09:04 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Apple, 2019'un ilk 3 ayında iPhone satışlarının yüzde 17 azaldığını açıkladı.

Apple'ın iPhone satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 17 azaldı

Apple, iPhone satışı gelirlerinin bu dönemde 31 milyar dolara gerilediğini duyurdu.

Şirketin yılın ilk 3 ayındaki toplam geliri 58, kârı ise 11,6 milyar dolar.

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, Mart ayı sonuna doğru satışların artmaya başladığını, talebi artırmak için fiyatların düşürüldüğü Çin'de de bu gidişatın görüldüğünü söyledi.

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Teknoloji şirketi başta daha ucuza telefon satan Huawei ve Xiaomi gibi rakiplerin bulunduğu Çin olmak üzere, iPhone satışlarının azalmakta olduğu konusunda yıl başında uyarı yayımlamıştı.

Tim Cook ise vergilerin azaltılması ve kampanyalar düzenlenmesi gibi iPhone ile ilgili benimsenen stratejilerin ardından Çin'de yılın ilk çeyreğinin sonuna doğru satışların artmaya başladığını bildirdi.

Cook, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin düzelmeye başlamasıyla birlikte, Apple Watch gibi diğer ürünlere talebin de artmaya başladığını kaydetti.

Reuters haber ajansına konuşan Cook, "Bir önceki çeyreğe göre ticari ilişkiler daha iyi. Atmosfer daha iyi. Bunların hepsinin bize fayda sağladı" dedi.

Apple, üçüncü çeyrekte en az 52,5 milyar dolar gelir bekliyor.

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Apple, iPhone satışlarından kazandığı gelire bel bağlamak yerine, hizmet alanına yönelmeye başladı. Geçen ay televizyon ve film yayın platformu Apple TV+'yı tanıttı.

Ancak Pazar araştırması şirketi eMarketer'dan analist Yoram Wurmser, uzun vadede büyümenin Apple kullanıcı sayısını artırmaktan geçtiğini, bunun da iPhone ile sağlanabileceğini düşünüyor.

Wurmser, "Şirketin uzun vadede büyümesi doğrudan ve dolaylı olarak iPhone satışlarına dayanıyor" diyor.

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