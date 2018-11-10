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Apple, Türkiye'de iCloud fiyatlarına zam yaptı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

Apple, bugünden itibaren geçerli olmak üzere iCloud ücretlerine zam yaptı. Yapılan zam neticesinde iCloud için kullanıcıların aylık olarak ödediği ücret neredeyse iki kat arttı.

Apple, Türkiye'de iCloud fiyatlarına zam yaptı!

Apple, sessiz sedasız Türkiye genelinde iCloud fiyatlarına zam yaptı. Kullanıcılara yeni fiyatlandırma konusunda e-posta gönderen şirket, mevcut iCloud ödeme planı olanların yenileme dönemi geldiğinde zamlı tarifeden ücret ödemeye başlayacağını kaydetti.

200 GB iCloud saklama alanını halihazırda aylık 11.99 TL ücretle kullanan herkes artık 19.99 TL ödeyerek kullanabilecek. Yurt dışında ise 200 GB alanı kullanmanın bedeli 2.99 dolar.

Kaynak: Hürriyet

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