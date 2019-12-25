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  3. AR-GE’ye en çok yatırımı ABD yaptı

AR-GE’ye en çok yatırımı ABD yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Araştırma ve geliştirmeye 2018 verilerine göre en çok yatırımı ABD yaparken, yatırım miktarının 476 milyar dolar olduğu gözlendi.

AR-GE’ye en çok yatırımı ABD yaptı

Araştırma ve geliştirmeye 2018 verilerine göre en çok yatırımı ABD yaparken, yatırım miktarının 476 milyar dolar olduğu gözlendi. Geçen yıl Türkiye’de AR-GE’ye yapılan yatırım ise 15,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, AR-GE ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl AR-GE ile alakalı basına 60 bin 668 haber yansıdığı tespit edildi. 2019 yılı rakamlarına bakıldığında ise 44 bin 826 basın haberinde yer aldığı kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde de teknolojik yatırımlarına yapılan teşviklerin ön planda olduğu görüldü.
Ajans Press’in, Howmuch.net verilerinden elde ettiği bilgilere göre, araştırma ve geliştirmeye en çok yatırımı ABD’nin yaptığı görülürken, rakamın 476 milyar dolar olduğu gözlendi. ABD’den sonra yaptığı yatırımla ikinci sıraya Çin yerleşirken 370,6 milyar dolar harcadığı gözlendi. Üçüncü sırada ise Japonya yer alırken, yatırım miktarının 170,5 milyar dolar olduğu kaydedildi. Türkiye ise bu listenin ortalarında yer alırken geçen yıl AE-GE’ye 15,3 milyar dolar yatırım yaptığı tespit edildi.

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