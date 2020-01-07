Araç alım satımında "Güvenli Ödeme Sistemi" geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdiklerini belirterek, bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebileceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığında taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokolün imza töreninde konuşan Pekcan, ticaretin kolaylaştırılması için sürekli yeni projeler ürettiklerini ifade etti.

Türkiye'de günde ortalama 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığını, bu pazarın çok dinamik ve aktif olduğunu belirten Pekcan, vatandaşların alım satım ve devir işlemlerinde birtakım sıkıntılar yaşayabildiğini kaydetti.

Noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılabildiğini, bunun da çeşitli suistimallere yol açtığını dile getiren Pekcan, vatandaşın yanında nakit taşımak zorunda kaldığını, bunun da çalınma riski taşıdığını anlattı.