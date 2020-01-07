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  4. Araç alım satımında "Güvenli Ödeme Sistemi" geliyor

Araç alım satımında "Güvenli Ödeme Sistemi" geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendiriyoruz" - "Bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı devredilecek" - "Sistem sayesinde artık vatandaşımız, daha güvenli, daha hızlı ve daha az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek. Hem de sistem kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde de önemli bir adım olacak"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdiklerini belirterek, bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebileceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığında taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokolün imza töreninde konuşan Pekcan, ticaretin kolaylaştırılması için sürekli yeni projeler ürettiklerini ifade etti.

Türkiye'de günde ortalama 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığını, bu pazarın çok dinamik ve aktif olduğunu belirten Pekcan, vatandaşların alım satım ve devir işlemlerinde birtakım sıkıntılar yaşayabildiğini kaydetti.

Noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılabildiğini, bunun da çeşitli suistimallere yol açtığını dile getiren Pekcan, vatandaşın yanında nakit taşımak zorunda kaldığını, bunun da çalınma riski taşıdığını anlattı.

Pekcan, bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma başlattıklarını ve protokol hazırladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendiriyoruz. Bu yetkilendirme ile Noterler Birliği ile müşterek Bakanlığımız ve yetkili arkadaşlarımız beraber çalıştılar ve sistemin kuruluşu ve işletilmesi konusundaki usul ve esasları belirledik. Noterler Birliği 6 ay içerisinde bu sistemin kuruluşunu ve işletilmesini gerçekleştirecek. Bunun için de vatandaşımız sistemi kullanmasına dair sembolik bir para ödeyecek. Bunu bugün için 20 lira olarak belirledik, her sene bu rakam yeniden değerleme oranında artacak. Bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Sistem sayesinde artık vatandaşımız, daha güvenli, daha hızlı ve daha az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek. Hem de sistem kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde de önemli bir adım olacak."

Pekcan, sistem ile hem aracın devir işleminin hem de paranın transfer işleminin aynı anda noter huzurunda yapılacağını belirtti.

- 1 Şubat itibarıyla başlayacak

Vatandaş için 6 aylık sürenin çok uzun olduğunu ifade eden Pekcan, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin'den bu sürenin kısaltılmasını talep etti.

Cin de bunun üzerine hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını dile getirerek, uygulamayı 1 Şubat itibarıyla devreye almayı planladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Cin tarafından protokol imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenli Ödeme Sistem ikinci el araç Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye Noterler Birliği

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