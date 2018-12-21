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Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

Milyonlarca araç sahibine müjde geldi. dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birilikte pazartesi günü benzin ve motorinde 15-20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düştü. Bu gelişme, depolara indirim olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt petrol motorin benzin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
LPGyi de indirin kardeşim. bu nedir ya!
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