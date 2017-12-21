Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortalarına zam gelebilir

21 Aralık 2017 17:17
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortalarına zam gelebilir

Trafiğe kayıtlı 21 milyon araç için kötü haber geldi! 2018 yılı için trafik sigorta primlerinde yüzde 20 zam beklendiği açıklandı.

Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Başkanı Bekir Özerdem, 2018 yılı için araç trafik sigorta primlerinde yüzde 20 zam beklediklerini açıkladı. Özerdem, "Dolar artmaya devam ettiği sürece sigorta primleri de kaçınılmaz olarak yükselecektir" dedi.

 

Başkan Bekir Özerdem, 2017 yılı Nisan ayı ortaları itibariyle hemen hemen standart hale gelen trafik sigorta primleri ücretlerinde önümüzdeki sene yani 2018 yılı itibariyle yüzde 20 zamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Başkan Özerdem, şunları kaydetti: 

 

"Hazine müsteşarlığı tarafından el konulan trafik sigorta primleri eylül ayına kadar yüzde 1 artış yapılırken, senenin son dört ayında prim artışları yüzde bir buçuk seviyelerine çıkmıştır. Yedek parçaların dövize endeksli girdileri düşünüldüğü zamanda, doların bu günkü halini ülkemiz tamamıyla görmektedir. Dolar artmaya devam ettiği sürece sigorta primleri de kaçınılmaz olarak yükselecektir. Bilinmelidir ki ülkemizde bulunan hemen hemen her araç gurubunun yedek parçası çok üzgünüm ki ithal olarak giriş yapmakta olup fiyatları da otomatikman dolara endekslidir.

 

"TRAFİK SİGORTA PRİMLERİNDE ARTIŞ YÜZDE 20 OLACAK"

 

Dolayısıyla trafik sigorta primleri önümüzdeki yıl normalin üzerinde bir artış gösterecektir. Devlet yetkililerimiz araç sahiplerini düşünerek sigorta primlerindeki artışın aylık olarak yüzde 1.5 artırılmasına müsaade etmiş oldukları halde döviz kurlarının artması neticesinde 2018 yılında iki bölümde yüzde 5’lik ekstra zamlar yapılabileceğini ve sigorta şirketlerinin yani sıra tüm kamu oyuna açıklamış bulunmaktadırlar. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki sene trafik sigorta primlerinde artış yüzde 20 olacaktır. Araç sahiplere şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artan trafik sigorta primleri önceki sene gibi değişkenlik göstermiyor. Artık sigorta şirketlerinin büyük bir çoğunluğunda trafik sigorta primler birbirine çok yakın. Tanıdığınız acenteleri tercih edin. Yerleşik acentelere poliçelerini tanzim ettirin. Sigorta poliçeleri ancak acentelerden alınması gerekir."

 
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları22 yorum
  • 53 Oy
    allah gozunuzu doyursun ortalama yeni bir aracın insan yıllık maliyeti 6800tl neyin kafasını yaşıyorsunuz dumbelek sıgortacılar
    CEVAP VER
  • 46 Oy
    Size helal olsun devam hız kesmeyin çok güzel binek otolara standart olsun 3000tl,mazot 10000 tl, olur .en temizi yoksa rahmetli Özal dönemine öndük ,zam zam zam sağolun bize müstehak
    CEVAP VER
  • 40 Oy
    200 lira zam mı olur, haram olsun. Asgari ücretle yaşayanlara Allah sabır versin.
    CEVAP VER
  • 27 Oy
    kiralık araba daha ucuza gelecek neredeyse.
    CEVAP VER
  • 27 Oy
    Bence kasko kalkmalı sigorta hem kasko hem sigorta yerine geçmeli sigorta şirketleri lavv edilmeli devletne derse o olmalı
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    az bile yaptın zammı ...türkiye büyüyor..
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    Merak etmeyin, AVRUPA BİZİ KISKANIYOR,herşey kontrolumuz altında, %20 .nin 5,i sigortacılara 15, makarna bekleyenler için tahsis edilecek, ..MAN ADASI KONUSUNU UNUTTURDUK,.. SANAYİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYANIN ALDIĞI 50 milyon euroyu UNUTTURDUK,... EKONOMİDEN SORUMLU BAKAN Egemen BAĞIŞ,ın REZA ZARRAP nedeniyle korkudan hemen KIBRIS VATANDAŞI OLMASINI UNUTTURDUK, vallahi AVRUPA BİZİ KISKANIYOR....kullanılmayan elektrik parasını alıyoruz,,, geçmedikleri köprünün parasını alıyoruz...AVRUPA BİZİ KISKANIYOR...%11 işsizlik, AVRUPA BİZİ KISKANIYOR...
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    zammı devlet yapmıyor be onlar fiat ayarlaması yüzde 11 büyümüş bir ülke emeklisini çalışanını ezdirmemiş avrupaya abdye posta koymuş şamda el aksada namaz kılmış dindar bir iktidar var ama mecbur kaldık zarrablar yok oldu türgeve bağış gizli yapılıyor saray açmı kalsın muhtarlarla görüşme yapılmasınmı yani hah ha hah ha
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    Emekli ve çalışan maaşından başka %50 zam gelmeyen bir şey varmı?
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    HAMDOLSUN İNDİRİMMİ OLACAKTI
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Memur ve emekli maaşlarına neden sadece % 3 (yüzde üç) zam geliyor da diğer her şey aşırı zamlanıyor?
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Sanki çok ucuzdu da yine zamlanacak.Arkadaş iyice milletin cebine gözü diktiler.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    6000 liralık arabaya 900 lira sigorta cıkıyor. şaka gibi. bi de yaptırmazsan ceza yiyorsun
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    YENI YAPILDI DAHA NE ZAMMI NOLUYOR YAAAA
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    önce icimizdeki şerefsizleri yok etmek yada eğitmek lazım ,aracta 3000tl hasar varken 10.000 yazdıranlar,sigortadan para almak icin araclarını pert yaptıranlar ,gelelim artışa hem şikayet ederiz hemde gereken dersi vermeyiz. zam cokmu devletin verdiği ek zamlar icin yapılacak olan artış bana göre tefeci artışıdır.
    CEVAP VER
  • 72 Oy
    Arabası olan düşünsün
    CEVAP VER
  • 45 Oy
    @lovegod21 arbası olmayanada yansıyor bu zamlar arkadaş uyuma
    CEVAP VER
  • 43 Oy
    arabam yok olmasada yapılacak zam benim mutfağıma yansıyacak
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın