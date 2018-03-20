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Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

20 Mart 2018 16:55

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Benzin fiyatlarına zam geldi.

 

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litresine 15 kuruş zam yapıldı.

 

Motorin grubunda fiyat değişikliği olmadı.

 

Zam sonrasında Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,84 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,78 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,80 liraya yükselecek.

 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

 

Benzinin litre fiyatına en son 28 Şubat'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.

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Okuyucu Yorumları100 yorum
  • 33 Oy
    litresi 10 tl olsun, binen binmeyen belli olur!
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  • 1 Oy
    @monamiks binmeyen halk..binen devlet..belli olmuyor mu binen binmeyen...
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  • 23 Oy
    Büyuyen Türkiye!! Bizim dolarla ne ismiz var ben tl kullanıyorum kullan tl yi simdi..
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  • 27 Oy
    ee milletle oynamıyın ya ayıptır. tek seferde yapın 6 lira sizde kurtulun bizde
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  • 25 Oy
    meeeeee olanlar banane zamdan nasıl olsa ben 20 tl dolduruyorum diyor:)
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  • 19 Oy
    HEMEN DEPOYU FULL YAPAYIM :) DALGAMI GEÇİYORSUNUZ
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  • 19 Oy
    En son aracımın deposunu fullediğim tarih 2008 İDİ. 10 yılda nerelere geldik bakıyorum.2010-12 civarında depoyu yarım dolduruyordum.Şimdi çeyrek dolduramıyorum. Her halde yakında akaryakıt istasyonuna gidip aracı pompaya koklatacağım öyle HAVA-CIVA ile gider. NASILSA BAŞTAKİLER HEP HAVA-CIVA veriyor habire.
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  • 18 Oy
    benzini 2 veya en fazla 2.5 tl yapmadıkları sürece verdikleri emekli-memur-asgari ücret zamları samimi değil
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  • 18 Oy
    düşerken ses yok ama varil fiyatı 110 dolardan 25 dolara düştü fiyat indi mi ama 3 kuruş yükselsin hemen zam
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  • 18 Oy
    çok ıyı ıdare yen turkıye zam bton orman katlıamı yabancıya malmulk satarakTC YI ELDENÇIKARMAK
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  • 18 Oy
    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TL
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  • 33 Oy
    Zam gelsin beni ilgilendirmiyor.. Ben her seferinde 100 TL lik alıyorum
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  • 11 Oy
    @merve_ixmir Her zam haberinde defalarca bu esprinin yapılması bile ülkedeki insanımızın seviyesini gösteriyor.
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  • 12 Oy
    gelsin zamlar... 10 tl kurtulun aynı tekel ürünleri gibi yılın belli zamanında daha iyi olur millet kötü sözcükler kullanmaz en azından
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  • 15 Oy
    eskiden ukrayna ile dalga gecerdik 200 dolar doktor maaşı 100 dolar öğretmen maaşı diye.
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  • 13 Oy
    benzine yada mazota tam gelirse yiyecek içeceğe de zam gelir
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  • 14 Oy
    izle dirilişi gelsin zam izle Abdülhamit i gelsin zam organize işler bunlar hepimizi şişler bunlar...
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  • 17 Oy
    artık 15 kuruşu büyük zam olarak görmüyorum
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  • 11 Oy
    Adam ekonomiye etkisi olmayacak dedi vatandaşa demedi 1 saat herkes kontak kapatacak ama yapmiyoruz
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  • 11 Oy
    hangi parayla hangi depoyu doldurun yazıklar olsun
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  • 14 Oy
    ver mehteri......
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  • 14 Oy
    Ver mehteri ver..Yetmez litresi 50 lira olmalı,bozdursanıza dolarları..
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  • 10 Oy
    bu gidişle 10 tl olur gelecekte google da arama motoruna dünyanın en pahalı şehri yazınca türkiye çıkacak gerçi şimdi de öyle ya allah yardımcımız olsun gidişiyat çok fena
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  • 6 Oy
    başbakan ,doların durumunu soran gazetecilere çok kızıyor kafayı dolara takmayın dolar bu iner de çıkar da diyerek fırça atıyor.ey başbakan dolar çıktımı benzine hiç bir insaf ölçüsüne sığmayan okkalı zamları yapıyorsunuz dolar düştümü "tık" yok indirim yapmıyorsunuz.tamam biz doları kafaya takmayalım sen de doları bahane ederk benzine zam yapma.anladık "her millet layık olduğu idareyi bulur" fakat bu millet bu kadarına da layık değil, hele hele bu memlekette birileri tünel inşaatlarında saklanırken kendisini tankın altına atan millet hiç layık değil
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  • 7 Oy
    durmak yok pompaya devam.
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  • 4 Oy
    Ben pompacıyım bizim patronumuz zamı duyunda 3 adet tanker kiralıyor ağzına kadar doldurtturuyor gelen ilk tanker istaston deposuna dükülüyor ve mersine geri gisip tekrardan doldutturuyor tanker başı rahat 100 bin kafadan kar. Vay Anasını Be Zengin Olmal Vardı Şu Ülkede.
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  • 4 Oy
    köküne kadar kattırın ki aklı başına gelir bazılarının belki
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  • 6 Oy
    döviz yükselse ne olur düşse ne olur??? tarife hep aynı ZAM ZAM ZAM!!!kendi ülkesine ve milletine bu kadar ihanet eden kendi insanını bu kadar soyan kendi insanını bu kadar keriz yerine koyan bir hükümet cumhuriyet tarihinde gelmedi gelmezde
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  • 3 Oy
    Yani cebi boşaltalım. Hem sen depoyu küçük mü sanıyorsun? Tam 350 lira :/
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  • 5 Oy
    yap 10 lira mazot benzin binen binmeyen belli olsun. yuzde 25 zam gelmiş otv kime ne. ses cıkmıyor koy gitsin
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  • 4 Oy
    10 TL YAPIN ARTIK İYİCE AYRIŞTIRIN TOPLUMU ZENGİN FAKİR FARKI AÇIKCA BELLİ OLSUN ZENGİN ZENGİNLİĞİNİ FARK ETSİN FAKİR GÜZEL YAŞAMAYA UMUTLANMASIN YETER ARTIK SÜRÜNDÜRDÜĞÜNÜZ
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  • 2 Oy
    5 mılyon col krtenkelerıne para lazım egıtım saglık yakında akplılerden kızlarını ıstıcekler dugun parası baslık parası :D ayda 1600 para ureme bası para ıs yerı acrlr vergı yok onn vergısı kımdn cıkıo tabıkı bızdn osmanlı oluoz osmanlı osmanlıya para lazım:D
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  • 2 Oy
    NEREDE ELEKTRİKLİ ARABALAR, HANİ ÜRETİLMİŞTİ, NEDEN PİYASADA YOK.
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  • 4 Oy
    oldu oldu 10 tl yapın binen binmeyen belli olsun
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  • 2 Oy
    şaşırdıkmı ? tabiki hayır
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  • 2 Oy
    Pompa resmi manidar olmuş
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  • 3 Oy
    10 TL olsun benzinin litresi hatta 20 :) 30 da olur sizi mi kırıcaz
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  • 3 Oy
    Artsın önemli değil, ben 50 tl lik alıyorum,,,,işin şakası; benim anlamadığım Almanyada ( biraz önce araştıdım) 2016 ile 2018 fiyatları üç aşağı üç yukarı aynı 1,35/1,37 arası ( 1600 euro maaş alan vatandaşın benzin fiyatı)bizimkini yazmaya gerek yok......
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  • 3 Oy
    Arabanın deposu daha çeyrek benzinden yukarı görmedi. Alışır falan full le miyelim simdi.
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  • 4 Oy
    ben hep 50 liralık alıyorum. beni etkilemez :)
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  • 32 Oy
    benim için fark etmez 100 tl lik dolduruyorum
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  • 47 Oy
    haberi abartmayim bilmeyende zan edecek 100/% zam gelecek gelecek zam 30/40 kuruş gelse oda sacmalamayin
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