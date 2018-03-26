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Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

26 Mart 2018 08:41

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 12 kuruş zam yapıldığı öğrenildi. Benzinin litresinin 6 TL olmasına İstanbul'da 7, İzmir'de 6, Ankara'da ise 4 kuruş kaldı.

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, “27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.Motorin grubunda 26.03-27.03.2018 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmiyor.” denildi.
 
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
 
Kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi İstanbul’da 5,93 TL, Ankara’da 5,96, İzmir’de ise 5.94 TL’ye çıkıyor.
 
6 TL’Yİ AŞTI
 
Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Siirt ve Diyarbakır’da ise benzinin litresi 6 TL’yi aştı.
 
BENZİN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
 

Benzin fiyatı brent petrolün varil fiyatına göre belirleniyor. Brent petrol fiyatları ise dolara endeksli. Yani petro/dolar endeksi ne kadar yukarı giderse benzinin fiyatı o kadar artıyor. Doların son günlerdeki değer kazancı benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Türkiye'de benzinin mal fiyatının tamamı kadar da vergi alınıyor. 

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