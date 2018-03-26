Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, “27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.Motorin grubunda 26.03-27.03.2018 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmiyor.” denildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi İstanbul’da 5,93 TL, Ankara’da 5,96, İzmir’de ise 5.94 TL’ye çıkıyor.

6 TL’Yİ AŞTI

Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Siirt ve Diyarbakır’da ise benzinin litresi 6 TL’yi aştı.

BENZİN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Benzin fiyatı brent petrolün varil fiyatına göre belirleniyor. Brent petrol fiyatları ise dolara endeksli. Yani petro/dolar endeksi ne kadar yukarı giderse benzinin fiyatı o kadar artıyor. Doların son günlerdeki değer kazancı benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Türkiye'de benzinin mal fiyatının tamamı kadar da vergi alınıyor.