Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5,54 liradan 5,67 liraya, Ankara'da 5,51 liradan 5,64 liraya, İzmir'de ise 5,50 liradan 5,63 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. Motorin fiyatlarına dün de 17 kuruş zam yapılmıştı.
İHA
Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...
Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı
Dolar ne kadar kaç TL? (12 Nisan dolar kuru güncel döviz fiyatları)
Dolar fırladı, borsa sert düştü!
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı resmen satıldı
Doğan’dan KAP’a satış açıklaması
Okuyucu Yorumları 101 yorum