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Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

Motorine dün gelen zammın ardından yarın bir zam daha geliyor. Son dakika habere göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam bekleniyor.

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5,54 liradan 5,67 liraya, Ankara'da 5,51 liradan 5,64 liraya, İzmir'de ise 5,50 liradan 5,63 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. Motorin fiyatlarına dün de 17 kuruş zam yapılmıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
motorin benzin zam
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 101 yorum
bitirdiniz vatandaşııı
ben her seferinde 50 liralık alıyorum ülkede normal diyen ak koyunlar var...
allahım ceza nızı ağır versin vesile olan herkezin
ohaaa diyorum
oleyyy dahasını bekliyoruz :)))
bu CHP de amma zam yaptı ülkeyi batırdı
HER GÜN ARAÇ SAHİPLERINE ÇİN İŞKENCESİ YAPMAYIN. BİRDEN 10 TL SOKUN DAHA İYİ ACISINI UNUTANA KADAR YETER.
YAPIŞTIR REİS BİZE MÜSTEHAK
Mynet neden telaş yaptın, kim nasıl yönetilmek istiyorsa o şekilde yönetilir, motorine zam kötü bir haber değilki böyle bir başlık attın? Bak yollara zam geldi diye aracına binmeyen varmı yada çok ciddi Türkiye genelinde bir protestoda yok, o yüzden başlık atarken sadece kıyıda köşede bir haber yapılacak bir durumu neden manşet yapıyorsunki? Yol yapacak bu parayı nerden temin edecek tabiki benim, senin yani vatandaşın cebinden, sonra yol yaptım bu yolu kullanman zorunlu ve yine para öde diyecek, kasada para yok ve seçim bahanesiyle her bir tarafını nasıl gezecek. Bize müstehak..
Yüzde 7 büyümek kolay mı?
dolara gelen zamdan bize ne diyenler.. bakın ve görün dolara zam gelince ne oluyormuş. dün sabah cebimde ki para akşam yüzde 10 azaldı. harcama mi yaptım? yooo
ver allahim ver bizlere az bile
Yeni Türkiye 10 TL olsun bence ????????????????????????????
EKONOMİMİZE SALDIRANLARI KINIYORUZ.EYTTTTTTTTTTTT ALMANYA EYTTTTTTTT DIŞ MİHRAKLAR NEDEN KISKANIYORSUNUZ.ASLINDA NE KISKANAN VAR NEDE SALDIRAN.YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE.EKONOMİ İYİ,VAZİYETİ KÖTÜ.HÜLOĞ
Hayırlısı Diyelim Allah Devletimiz Milletimize Zeval Vermesin
@aposus51 bu gidişle bu dediklerin kalırmı acaba
nereye kadar çıkacak bakalım 2019 da litresi 10tl olur devam
Allahtan aracımı sattım
mervan merak etme motorine gelen zam sadece araç sahiplerine gelmiyor. yediğin içtiğin ve kullandığın herşeyi leylekler getirmiyor sana. Herşeye zam yolda!
ohhhhh sefammmmm olsunnn Beter olusun vesile olann
hanedanın marifeti aldı başını gidiyor herşey
cehennemin dibine gelsin bitirdiniz bizi
yetmez ver allahım ver ver ver ver dahada ver
Hala ekonominin iyi yolda olduğunu söyleyenler Allah için bıraksınlar devlet uçakları devlet arabaları ile gezmeyi de kendi ceplerinden sadece bir aylık akaryakıt parasını ödeseler..Cari açık dolar enflasyon vitrinlere bakarken öğrendim et fiyatları kuzuda 75 dana da kıyma 50 liraya dayanmış hala iyi yoldayız diyorlar pes doğrusu..
ne olacak bu ülkenin hali böyle sabah kalk zam akşam yat zam dünyanın en pahallı yakı bizde ama ekonomimiz dünyada 1. sırada bencede doğru dünyada en kötü ekonomi bizde allah sonumuzu hayır eylesin...
AKP def ol artık defollllllllllllllllllllllllllllllllll mahvettik geçinemiyoruz yaa suriyelielrden beter ettiniz halkı halen akp ye oy atacak kansızdır kansız bu ne yaaa pazara gidip alış veriş yapmak imkansız herşey en az % 50 zamlı herşey ama iğneden ipliğe gıda zaten yerle bir 1 litre süt 4 tl olmuş akp batırdın ülkeyi dolar mazot benzin millet adeta can çekişiyor .
16 YILDANBERİ BAŞTASINIZ İKTİDARSINIZ BEN SİZE OY VERMEDİM AMA GELDİNİZ GELELİ HER SABAH VATANDAŞA KÖTÜ HABER BAŞLIGINI GÖRMEKTEN BIKTI VATANDAŞ SİZ BU VATANDAŞA İYİ HABER VERMENİZ ARTIK ÇOK GEÇ BIRAKIP GİTSENİZ BU ENGÜZEL HABER OLACAKTIR BİLLAHİ ALAH KURTARSIN DİYORUZ İŞLLH
adamlar ne diyor 7.4 büyüdük sizlerin sayesinde ülke büyümedi onların ekonomisi büyüdü adamlar bire bin kattı helal olsun ..
nereye gidiyor bu ülke aloooo
Bu zamlardan haberi olmayan kaç milyon vardır ? Sesi çıkmayan itaat eden daha onurlu bir hayat yaşayabilecekken banka faizlerinde paralarına para katanlar var.
nerde bu devlet nerden bakanlar ülke gitti elden kacip gitmek lazım bu ülkeden
bitirdiniz kamyoncuyu. yazıklar olsun. bu insanların emeğine yüreğine yazık.
yorumsuz...
sakin olun beyler. bu zamlar Türkiye gerçeğini yansıtmıyor... :)) ağlanacak halimize gülüyoruz artık...
yeter be iliğimizi kuruttunuz
Oy verenler düşünsün yandaslara 150 milyar dagitacak e o paralar nerden cikacak bi düşünün?
sadece Allah belanızı versin diyorum son nefesinizde içecek bir yudum su bulamayasınız
iyi günlerimizi yaşıyoruz
eyyyyy hükümet ALLAH sizi bildiği gibi yapsın bir seferde zam yapmayın be yazıklar olsun size
c.h.p. nin işi bu zamlar kılıçtaroglu ayıp ayıp. her gün zam yapma.
Ehonomi çoh eyi
Hani dolarla işimiz olmazdı biz dolarla hesap yapmazdık Hani ekonomimiz çok güçlüydü dolar 10 kuruş arttığında siz 30 kuruş zam yapıyorsunuz ekonomi güçlü ise petrolda aldığınız %70 lik vergileri neden % 60 a düşürmüyorsunuz? eeyyy millet
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