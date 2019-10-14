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Araç sahiplerine kötü haber! Otogaza 6 kuruş zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zamlı olacak.

Araç sahiplerine kötü haber! Otogaza 6 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geliyor.

Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 3.71 liradan 3.77 liraya, Ankara'da 3.82 liradan 3.88 liraya, İzmir'de ise 3.74 liradan 3.80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Otogaz (LPG) zam Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BUNADA ŞÜKÜR BULUYORUZ YA ODA YETERLİ.
Ver mehteri koyunlar sayesinde ulke batacak sonra da kandirildik diyecekler olan yine bize olacak
Daha yeni gelmişti bu ne şimdi.
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