Araç sahiplerine kötü haber! Otogaza 6 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geliyor.

Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 3.71 liradan 3.77 liraya, Ankara'da 3.82 liradan 3.88 liraya, İzmir'de ise 3.74 liradan 3.80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı



15/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere



LPG Otogaz’da 6 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 14, 2019



