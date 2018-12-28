Araç sahiplerine müjde! Trafik cezaları 2019'da artmayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine Ocak 2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise Ocak 2023'te yenileme seçimi yapılacak.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılacak. Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

Kanunla, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek.

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Söz konusu değişiklikle Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler de bu kapsama dahil edildi.

Kanunla, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi'ne ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde de değişiklik yapıldı.

EMNİYET KADROLARINDAKİ TÜM MEMURLAR POLSAN'A ORTAK OLACAK Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getirildi.

Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda da yapılan değişiklik ile kooperatif merkez birliklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Söz konusu düzenleme ile pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılacak.

Bankacılık Kanunu tarafından katılım bankalarının ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesi fiilen olanaksızken, kanun ile katılım bankalarının bu kapsamda ihraç yapmasına imkan tanındı. Söz konusu düzenleme ile kira sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi amaçlanıyor.