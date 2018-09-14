FİNANS

Araç sürücülerine uyarı, 'Ağır cezası var'

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Tolan Celil Anık, "Yönetmelikte belirtilen özellikleri taşımayan plakaların tespiti durumunda 488 TL ceza kesiliyor, bir hafta süre veriliyor, aksi halde araç trafikten men ediliyor. Plakasız trafiğe çıkılmasının cezası ise 2 bin 18 TL ve araç süre tanınmaksızın men ediliyor” dedi.

Araç sürücülerine uyarı, 'Ağır cezası var'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yetkili kurum olduğu araç plaka basımında yeni yatırımlara imza atıyor. İzmirlilere daha çok noktada hizmet verebilmek amacıyla basım atölyelerinin sayısı artırılıyor. Konak Yenişehir, Karşıyaka ve Buca Otokent’in ardından Üçyol’daki oda merkezinde açıldı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksi taşımacılığının yanında plaka basımında da İzmirlilere en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. Anık, atölye sayısını artırmanın yanında baskı makinelerini de yenilediklerine dikkat çekerek, “Bu alanda eğitim almış uzman personelimizle görev başındayız” diye konuştu.

“Plaka deyip geçmeyin”

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili olan Celil Anık, sürücülere de uyarıda bulundu. Anık, gösteriş için mevzuata aykırı plaka takıldığını, kimilerinin de araçlarında plaka olmadan trafiğe çıktığını dile getirerek, şunları söyledi: “Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesine göre bu gibi ihlallerin ağır para cezası var. Yönetmelikte belirtilen özellikleri taşımayan plakaların tespiti durumunda 488 TL ceza kesiliyor, bir hafta süre veriliyor, aksi halde araç trafikten men ediliyor. Plakasız trafiğe çıkılmasının cezası ise 2 bin 18 TL ve araç süre tanınmaksızın men ediliyor.” İHA

PARTNEROkan Kurt: Konuşacak durumda değilimOkan Kurt: Konuşacak durumda değilim
Borsa güne 95.000 üzerinde başladıBorsa güne 95.000 üzerinde başladı
Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere kiralanacak Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere kiralanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
plaka ceza sürücü

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 5 yorum
internette sağda solda her yerde APP plaka basan , yada normal plaka basan yerler ver. Ben araçlarımda şahsen app kullanıyorum..Vatandaşa 488 tl ceza yazacağınıza illegal basım yapan yerleri ya kapatın yada kayıt altına alıp app vs başka türden plaka basmalarını yasaklayın..NE güzel dünya hem plaka bastır para ver ,hem ceza ye para ver ,sonra tekrar normal plaka için bidaha para ver.. Siz çok akıllı değilsiniz bizde keriz değiliz de ,KERİZ olmayan kısım olarak yapacak bişeyimiz yok..Bilmediğimi zannetmeyin...
Göstermelik değil sürekli denetim olmalı.Pahalı araçların genelde ön tarafa plaka takmadıklarını görmeyen yok ama nedense engel olan yok.Düzensiz ve rahatsız edici aydınlatma ve farlar,egzostlar,cam filmleri yazmakla bitmiyor malesef.
S.a ben kayseride oturuyorum kendi aracımı bir ay önce sattım ve baska arac almak için sehir dısına çiktim bizim kayseri söforler odası plaka basım yerlerin plaka kalıp sekli çok ince ve ben şehir dısından arac aldım tokattan ve oranın plaka basım yeri kalıp sekli çok kalın ve ben ordakı yetlili kişiye dedimki bunlar kalın harf kayseride yasak dedim bizin kalıp seklimiz bu dedi su anda o kalın halflı plaka ile geziyorum bana yarım birgün ceza kesilince ne olacak
tezgahı güzel kurmuşlar
arpasiz kaldiniz her aractan 40 almak iyi gelir size gider yok gelir cok türkiyedeki bütün araclari sayinca yüklü para bu paralar denetleniyormu sizce ?
Diğer Haberler
Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Borsa güne 95.000 üzerinde başladı

Borsa güne 95.000 üzerinde başladı

Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere kiralanacak

Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere kiralanacak

Temmuz ayı cari açık rakamları açıklandı

Temmuz ayı cari açık rakamları açıklandı

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.