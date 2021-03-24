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Aracı olanlar dikkat: Plaka girmek zorunlu olacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 10:18 | Son Güncelleme

Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş "yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara" dönüştürülecek.

Aracı olanlar dikkat: Plaka girmek zorunlu olacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YENİ DÖNEM

Tebliğle, akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara (YN Pompa ÖKC) dönüştürülmesine, bu cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğal gaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgilerin elektronik ortamda bildirimi zorunluluğuna ve bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin GİB tarafından belirlenen teknik standartlara uygun toplanmasına, anlık ve/veya periyodik iletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

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Buna göre, akaryakıt istasyonlarında bayi otomasyon sistemleri kurulacak ve sistemdeki veriler GİB'e elektronik ortamda iletilecek.

Yeni nesil pompa ÖKC'lerde akaryakıt satışı, taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacak.

Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her türlü akaryakıt satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne “plakasız” ifadesi ile müşterinin adı-soyadı/unvanı ile kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgileri girilecek.

YN POMPA ÖKC'YE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30 Haziran 2022'ye, elektronik kayıt ünitesi olanların ise en geç 31 Aralık 2023'e kadar yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesi zorunlu olacak.

Elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, elektronik kayıt ünitesi olanların ise 1 Ocak 2022'den itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacak.

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1 Ocak 2022'den itibaren ise eski nesil ödeme kaydedici cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi veya satışı gerçekleştirilemeyecek.

Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar terminal servis merkezleri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanun'un ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

(AA)

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