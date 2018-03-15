FİNANS

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

15 Mart 2018 10:06

İşsizlik oranı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre 2,3 puan düşüşle yüzde 10,4 oldu. İşsiz sayısı 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye düştü.

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,6 puanlık azalış ile yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık azalış ile yüzde 19,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.  

 

İstihdam oranı yüzde 46,9 oldu

 

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık artış ile yüzde 46,9 oldu.

 

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,1 puan arttı.

 

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,4 olarak gerçekleşti

 

İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.

 

 

 

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33,3 olarak gerçekleşti

 

Aralık 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 22,1 oldu.  

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi artarak 28 milyon 925 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 48 oldu.

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 9,9 oldu.

 

 

 

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 36 bin, sanayi sektöründe 44 bin, inşaat sektöründe 44 bin,  hizmet sektöründe 13 bin kişi arttı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 1 Oy
    hey millet sanal alemde yaşamayın gerçek tam tersi
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    zaten istatistikte düşmese şaşardım
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    Hepsi yalan veriler. Ülkede işsizlik en az%25 tir. Bu oranın büyük kısmını da üniversite mezunu gençler oluşturuyor. Ülkede asgari ücretle çalışan zaten açlık sınırının altında çalışıyor. Ama ülkenin %1lik kesimi lale devri yaşarken halkın %99 açlık ve sefaleti yaşıyor. Ama her lale devrinin de bir sonu olmuştur mutlaka. Ülkemiz için İYİ ve Saadetli günler yakındır inşallah...
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    işsizliğin çok fazla olduğunu söyleyenler,rakamlar öyle demiyor.
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    çağdaşlara sorarsan türkiye batıyor. türkiye aç. türkiye iflasın eşiğinde.
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