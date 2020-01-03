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  4. Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2019'da en yüksek fiyat artışı, yüzde 30,76 ile patlıcanda görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 18,58 ile portakal geldi

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2019'da en yüksek fiyat artışı yüzde 30,76 ile patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay fiyat artışında patlıcanı yüzde 25,07 ile kuru soğan, yüzde 17,33 ile domates izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,8 ile salatalık, yüzde 14,4 ile kabak, yüzde 13,28 ile nar, yüzde 12,4 ile sivri biber, yüzde 9,5 ile mercimek, yüzde 9,34 ile yumurta, yüzde 9,18 ile mandalina, yüzde 9,14 ile kaşar peyniri yer aldı.

- En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,58 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 8,81 ile kivi, yüzde 8,43 ile pırasa, yüzde 6,27 ile erkek kazağı, yüzde 6,09 ile limon, yüzde 5,64 ile beyaz lahana, yüzde 5,04 ile erkek için yünlü kaban, yüzde 4,50 ile kadın için kazak, yüzde 4,41 ile kadın hırkası izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2019'da aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler

Bir önceki aya göre değişim oranı

Patlıcan

30,76

Kuru soğan

25,07

Domates

17,33

Salatalık

14,80

Kabak

14,40

Nar

13,28

Sivri biber

12,40

Mercimek

9,50

Yumurta

9,34

Mandalina

9,18

Kaşar peyniri

9,14

Süt

8,35

Yoğurt

8,34

Antep fıstığı

6,79

Ayran

6,32

Beyaz peynir

6,11

Tereyağı (kahvaltılık)

5,29

Tavuk eti

3,83

Bulgur

3,41

Elma

3,30

Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler

Bir önceki aya göre değişim oranı

Havuç

-2,57

Bulaşık makinesi

-2,71

Muz

-2,81

Parfümler

-2,84

Makyaj malzemeleri

-2,92

Şehirler arası otobüs ücreti

-3,06

Takım elbise (erkek için)

-3,06

Bot (kadın için)

-3,08

Salça

-3,33

Ispanak

-3,40

Erkek mont

-3,75

Hırka (kadın için)

-4,41

Kazak (kadın için)

-4,50

Kaban yünlü (erkek için)

-5,04

Beyaz lahana

-5,64

Limon

-6,09

Kazak (erkek için)

-6,27

Pırasa

-8,43

Kivi

-8,81

Portakal

-18,58

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patlıcan TÜİK zam şampiyonu

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