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Arap ülkelerinin tutkusu 'firik'te hasat başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

Araban Ovası'nda makarnalık sert buğdaydan yapılan ve Arap dünyasının tutkusu haline gelen firiğin hasadına başlandı. Sadece Araban Ovası'nda üretilen firik, yeşil buğday başaklarının ütücüler tarafından ateşten geçirilmesi ile oluşturuluyor. Son olarak değirmende kırılan firikler, Arap ülkelerinde kuzu etiyle birlikte yapılan baş yemek için hazır hale getiriliyor.

Arap ülkelerinin tutkusu 'firik'te hasat başladı

Güneydoğu’nun tahıl ambarı olarak bilinen ve Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Araban Ovası’nda ekilen ve en kaliteli yani "makarnalık" olarak da bilinen sert buğdaydan yapılan firikte hasat başladı. Oldukça hassas ve zorlu süreçlerin sonunda sert buğday, firiğe dönüştürülerek Arap ülkelerinin sofralarında baş yemek olarak sunuluyor.


ÖNCE GÜNEŞLENİP SONRA ÜTÜLENİYOR

Buğday başakları, süt dönemi olarak bilinen ve yeşil haldeyken 15 santimetre bir boyda biçiliyor. Biçilen buğdaylar aynı tarla içerisinde yaklaşık 8 saat süre güneş altında serili bir şekilde bırakılarak, küçük harmanlarlar haline getiriliyor. Biçilen buğdayların sapları tutuşturulan buğdaylar, firik ütücü işçilerin kontrolünde ateşten geçiriliyor. Kıvamında ütülenen başaklar, oldukça yorucu ve zahmetli bir işlemin ardından ise soğutma evresine geçiyor.

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SOĞUTMA ERESİ BAŞLADI

Tarlaya dağıtılan firikler, oluşturulan büyük harmanlarda soğumaya bırakıldı. Yaklaşık 2 gün tarlada duracak olan firikler, daha sonra ise biçerdöverlerle sap ve samanından ayırma işlemine tabi tutulacak. Sap ve samanından ayrılan firikler, torbalara doldurularak Gaziantep’teki komisyonculara gönderilecek. Komisyoncular tarafından değirmende çekilerek bulgur haline getirilen firikler, çeşitli Arap ülkelerinin taleplerini karşılamak üzere ambalajlanacak.

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ARAP ÜLKELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Kuzu etiyle birlikte firik pilavının yaygın olarak yapıldığı Arap ülkeleri, Türkiye’den her yıl tonlarca firik ithal ediyor. Gaziantep ve çevre illerde de sevilerek tüketilen firik pilavı, bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

ÜRETİCİ FESTİVAL İSTİYOR

Arabanlı üreticiler, eşsiz lezzet olarak tanımladığı firiğin gelecek nesillere de taşınması amacıyla festival düzenlenmesini istedi. Araban firiğinin meşhur olduğununu belirten üreticiler, firiğin dünya mutfağının vazgeçilmez lezzeti olması için festivalin gerekli olduğunu savundu. Araban Ovası’nın değişik bölgelerinde toplamda 90 dönümlük alanda firik üreten Osman Deniz, dönüm başına 350-400 kilogram verim aldığını ifade etti. Firiğin kilogramını da 6-7 TL’den sattıklarını belirten Deniz, "Üreticiler olarak bu yıl verimden de fiyattan da memnunuz. İklim şartlarının uygunluğu sebebiyle sadece Araban Ovası’nda üretiliyor. Arap ülkelerine ve yurt geneline satılan firik hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Üretimi daha yaygınlaştırmak ve tüm dünyaya firiğin tanıtımını yapabilmek amacıyla bizler firik festivalinin düzenlenmesini istiyoruz. İklim uygunluğu sebebiyle sadece Araban Ovası’nda yapılan ve yöreye has bu ürünün yeteri kadar tanıtımını yapamasak da Arap ülkeleri yoğun bir şekilde tüketiyor. Sofralarını süslüyor, çoğu zaman sofralarının baş yemeği oluyor. Taleplerini mecburen bizden karşılıyorlar" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Araban Ovası firik buğday

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