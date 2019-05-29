Arap ülkelerinin tutkusu 'firik'te hasat başladı

Güneydoğu’nun tahıl ambarı olarak bilinen ve Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Araban Ovası’nda ekilen ve en kaliteli yani "makarnalık" olarak da bilinen sert buğdaydan yapılan firikte hasat başladı. Oldukça hassas ve zorlu süreçlerin sonunda sert buğday, firiğe dönüştürülerek Arap ülkelerinin sofralarında baş yemek olarak sunuluyor.



ÖNCE GÜNEŞLENİP SONRA ÜTÜLENİYOR

Buğday başakları, süt dönemi olarak bilinen ve yeşil haldeyken 15 santimetre bir boyda biçiliyor. Biçilen buğdaylar aynı tarla içerisinde yaklaşık 8 saat süre güneş altında serili bir şekilde bırakılarak, küçük harmanlarlar haline getiriliyor. Biçilen buğdayların sapları tutuşturulan buğdaylar, firik ütücü işçilerin kontrolünde ateşten geçiriliyor. Kıvamında ütülenen başaklar, oldukça yorucu ve zahmetli bir işlemin ardından ise soğutma evresine geçiyor.

SOĞUTMA ERESİ BAŞLADI



Tarlaya dağıtılan firikler, oluşturulan büyük harmanlarda soğumaya bırakıldı. Yaklaşık 2 gün tarlada duracak olan firikler, daha sonra ise biçerdöverlerle sap ve samanından ayırma işlemine tabi tutulacak. Sap ve samanından ayrılan firikler, torbalara doldurularak Gaziantep’teki komisyonculara gönderilecek. Komisyoncular tarafından değirmende çekilerek bulgur haline getirilen firikler, çeşitli Arap ülkelerinin taleplerini karşılamak üzere ambalajlanacak.