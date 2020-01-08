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  4. Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

  Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG’nin Teknoloji Sektörü İnovasyon Araştırması’na göre, üst üste ikinci yıl bilgi sistemleri grubu başkanları (CIO) şirketlerindeki inovasyonu yönlendiren kişiler oldu.

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG’nin Teknoloji Sektörü İnovasyon Araştırması’na göre, üst üste ikinci yıl bilgi sistemleri grubu başkanları (CIO) şirketlerindeki inovasyonu yönlendiren kişiler oldu.
Bu yıl daha yüksek seviyede nesnelerin interneti, yapay zeka, blockchain, robotik süreç otomasyonu ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını içeren, dönüştüren teknolojiler yaptıklarını belirten CIO’lar, inovasyonun başarısını ve değerini ölçmede bu yıl sırasıyla piyasa değeri, yatırım getirisi ve gelir artışını göz önüne alıyor. Gelir artışı, geçen yılki araştırmada ilk sıradaydı.
Araştırmaya katılan CIO’lar önümüzdeki üç yılda en yıkıcı iş modeli olarak e-ticaret platformlarını görüyor. KPMG Türkiye Teknoloji Danışmanlığı Lideri Alper Karaçar, “Teknolojiye yapılan yatırımlar yetenekli çalışanlarla birleşince başarıya ulaşıyor” dedi.
Araştırmaya göre; değişime hızlıca ayak uyduramamak, eskimiş IT altyapısı, yenilikçi kurum kültürünün olmaması inovasyonu kısıtlayan veya engelleyen nedenlerin başında geliyor. Katılımcıların yüzde 50’si veri güvenliği ihtiyacının da şirketlerin yenilikçi becerilerini kısıtladığını belirtti. Doğru iş planları yaratmak ve hangi yenilikçi hareketin en yüksek yatırım getirisini sağlayacağını belirlemek de önde gelen zorluklardan. CIO’lar, yıkıma direnmek için uygulanabilecek yöntemleri ise şöyle ifade etti:
“Yenilikçi start-up’ları fonlamak/yatırımcı olmak
“Yıkılma riski daha az olan piyasa segmetlerine bağlı kalmak
“Yenilikçi şirketleri almak
“Şirket içinde yeni inovatif ürünler geliştirmek
“Mevcut ürünleri geliştirmek
“İnsan gücü unutulmamalı”
Karaçar, inovasyonu yönetirken dikkat edilmesi gereken noktaları da, “Olgunluğa ulaşmış bir inovasyon süreci, finanse edilmiş, strateji ve iş birimleriyle bağlantılı olmalı. İnovasyon portfolyosu takip edilen ve gerçekleştirilen hedefleri barındıran bölümlere ayrılmalı. Bu süreç ölçeklenebilir ve tekrar edilebilir olmalı. Yeni girişimler için yıllık belirlenen operasyonel bütçeden ayrı olarak daha esnek ve devamlı bir fonlama modeli geliştirilmeli. Tabii tüm bunların yanında insan gücü unutulmamalı. Teknolojiye yapılan yatırımlar, yetenekli çalışanlarla birleşince başarıya ulaşabilir” diye sıraladı.
Araştırmada öne çıkan diğer başlıklar şunlar:
“Katılımcıların yüzde 27’si, önümüzdeki üç yılda en yıkıcı iş modeli olarak e-ticaret platformlarını görüyor. e-ticaret devleri; yapay zeka, sesle tanıma, drone ve otonom araçlar sayesinde yemek siparişi, sağlık, sigorta, enerji gibi diğer sektörlere yıkıcı etkisini ulaştırıyor.
“İkinci sırada yüzde 22 ile sosyal ağ oluşturma geliyor. Sosyal medya şirketleri de ayrıcalıklı orijinal içerik, canlı spor etkinlikleri, artırılmış gerçeklik gibi hizmetler sunarak mümkün olan en yüksek müşteri sayısına ulaşmaya çalışıyor.
“Üçüncü sırada da yüzde 17 ile dijital ödeme platformları yer alıyor. Araştırmaya katılan teknoloji sektörü liderlerine göre; yeni teknolojilerden en çok ve doğrudan etkilenecek ilk beş sektör sırasıyla telekomünikasyon, endüstriyel üretim, yaşam bilimleri/sağlık, havacılık ve savunma ile finansal hizmetler.
“Araştırmaya katılan teknoloji sektörü liderlerine göre; yeni teknolojilerden en çok ve doğrudan etkilenecek sektörlerin başında telekomünikasyon geliyor. İlk beşte sırasıyla endüstriyel üretim, yaşam bilimleri/sağlık, havacılık ve savunma ile finansal hizmetler var. Katılımcılar en yıkıcı şirketler arasında ilk üçte Amazon, Apple ve Alibaba’yı gösterirken; favori uygulamaları ise Google/Google Chrome, Facebook, Instagram ve Youtube. Ancak liderlerin en yıkıcı iş modelleri arasında üçüncü sıraya aldığı dijital ödeme platformları, favori uygulamaları arasında değil.
“Milenyum çalışanlarının yüzde 44’ü, deneyimli meslektaşlarından daha yüksek oranda maddi teşvik bekliyor. Bunun nedeni olgunlaşma sürecinde olmaları, yeni hayatlarını kurarken maddi kaygılarının çoğalması.
“Terfi konusu ise ankete katılan X jenerasyonu ve ‘baby boomers’ için daha önemli bir motivasyon (yüzde 31).
“ KPMG’nin Küresel CEO Araştırmasında teknoloji şirketlerinin CEO’larının yüzde 79’u şirketlerinin teknoloji stratejilerini kendilerinin yönlendirdiğini düşünüyor.
“KPMG’nin CIO araştırmasına göre, teknoloji şirketlerindeki CIO’ların yüzde 60’ı, şirket için rollerinin giderek daha stratejik olduğunu düşünüyor. Teknoloji şirketlerinin CIO’ları diğer sektörlerdeki meslektaşlarından kendilerinin daha inovatif olduklarını kanıtlıyorlar. Teknoloji sektöründeki CIO’lar daha yüksek seviyede nesnelerin interneti, yapay zeka, blok zinciri, robotik süreç otomasyonu ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını içeren dönüştüren teknolojiler yaptıklarını belirtiyor.” (Fotoğraflı)

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