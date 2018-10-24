Arçelik'ten 500 milyon liralık yatırım

Arçelik, Çerkezköy'de ülkenin son yıllardaki önemli yatırımlarından biri olan Arçelik Çerkezköy Elektronik Fabrikası'nı kurdu. Tesislerin açılışına Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ile Koç Holding ve Arçelik yöneticileri katıldı. 182 bin metrekare alana kurulan Arçelik Çerkezköy Elektronik Fabrikası'nda dijital ve robotik teknolojilerle geleceğin televizyonları üretilecek.1600 kişinin istihdam edildiği yeni fabrikanın, tüm otomasyon ve robot yazılımları Türk mühendisler tarafından yapıldı. YILDA 3.2 MİLYON ADET TELEVİZYON ÜRETİM KAPASİTESİ Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun televizyon üretimindeki yolculuğunun 1968 yılında başladığını belirterek, "Türkiye'de televizyon yayınlarının yeni başladığı o sene, Beko markalı ilk siyah-beyaz televizyonu üretmiş ve ardından büyük bir heyecanla Ankara'da teşhir etmiştik. O günün üzerinden tam olarak yarım asır geçti. Siyah-beyaz TV'ler artık birer nostalji simgesi oldu, görüntü teknolojileri büyük bir dönüşüm geçirdi. Arçelik, yılda 3.2 milyon adet televizyon üretim kapasitesine ulaşarak bu alandaki konumunu güçlendirdi. Bugün, yine ilk televizyonu üretirken duyduğumuz heyecanı yaşıyoruz. Dijital teknolojilerle geleceğin televizyonlarını geliştiren ve üreten yeni nesil fabrikamızın resmi açılış törenini yapıyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un bizlere yüklediği sorumlulukla, memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Koşullar ne olursa olsun, ülke ekonomisine değer katan, bizi daha rekabetçi kılan yatırımlarımızı hız kesmeden gerçekleştiriyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar liralık yatırım bunun somut bir göstergesidir. Türkiye'nin en fazla yatırım yapan topluluğu olarak, ekonomimizin itici gücü olmaya; dış pazarlarda büyüyerek ülkemize döviz girdisi sağlamaya odaklanıyoruz" dedi.

Levent Çakıroğlu, Topluluğu genelinde 2016 yılında başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı'na verdikleri önemi anlatarak, Arçelik'in; Ar-Ge, akıllı üretim sistemleri ve dijital fabrikalara yaptığı yatırımlarla Koç Holding'in dijital dönüşüm vizyonunun en önemli parçalarından birini oluşturduğuna dikkat çekti. Çakıroğlu, "Sekiz ülkede 20 üretim tesisi ve 12 markasıyla 145 ülkeye ihracat yapan şirketimiz, Avrupa beyaz eşya pazarının 3'üncü büyük oyuncusu konumunda. Arçelik, son 5 yılda gerçekleştirdiği 4,5 milyar lira yatırımla, dışa bağımlı kalmadan teknoloji geliştirmeye, yetkinliklerini artırmaya odaklanıyor. İki milyar dolara yaklaşan ihracatı ve ağırlıklı olarak dış pazarlardan sağladığı satış gelirleriyle şirketimiz, ülkemizin ödemeler dengesine son beş yılda 2,5 milyar dolarlık pozitif katkı sağladı. 500 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamız, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı olacak. Bugün, ülkemizin katma değeri yüksek ve rekabette fark yaratan teknolojik ürünler geliştirmeye ve dünya pazarlarına satmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Dünya standartlarındaki fabrikamızla, üretimimizin yüzde 65'ini, 48 farklı ülkeye ihraç edeceğiz. Tüketici elektroniği sektöründe, ülkemizde son yıllarda yapılan en büyük yatırım olan fabrikamızı, bu önemli hedefler açısından son derece kıymetli görüyorum" dedi.

ÜRETİM VERİMLİLİĞİ İKİ KAT ARTIYOR Planlama aşamasından itibaren en son teknolojiyle en verimli üretimi gerçekleştirecek şekilde tasarlanıp inşa edilen fabrikanın, malzeme girişinden ürün çıkışına kadar tüm üretim operasyonu da tek bir hat üzerinde tamamlanacak şekilde kurgulandı. Çerkezköy Elektronik İşletmesi'nin sektördeki en modern üretim tesislerinden biri olduğunu vurgulayan Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Çerkezköy işletmemizin üretim süreçleri yazılım tabanlı tam otomatik sistemler ile kontrol edilecek, bu sayede hem üretim verimliliği iki kat artacak hem de kalite artışı sağlanacak. İhracat üssü olarak konumladığımız fabrikada geliştirdiğimiz ürünlerin yüzde 65'ini 48 farklı ülkeye ihraç edeceğiz" dedi. Bulgurlu, Arçelik'in yeni yatırımının bölge ekonomisine de önemli katkı yapacağını belirterek, "Fabrikada çalışacak 1600 kişi, 2 bin 700 yardımcı sanayi çalışanı ve aileleriyle birlikteyeni işletmemiz Çerkezköy'e yaklaşık 15 bin kişilik bir yeni ekosistem kazandırmış oldu. Bölgede zaten çok gelişmiş olan endüstriye hem yerli hem de yabancı önemli yeni yatırımlar eklenmesinin önünü açtık. Arçelik'in malzeme tedariki sağladığı 365 firma arasında yer alan Koreli bir firma Çerkezköy'e yatırım yapma kararı aldı. Ana fabrika dışında toplam 100 milyon TL'lik yardımcı sanayi yatırımı yapılarak, toplam 40 bin metrekarede 700 kişiye ek istihdam sağlanmış oldu" dedi.