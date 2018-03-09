FİNANS

Arçelik'e rekabet soruşturması

09 Mart 2018 10:49

Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama nezdinde soruşturma açılmasına karar verdi.

Arçelik'e rekabet soruşturması
Arçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında Rekabet Kurulu'nun sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama AŞ'ye yazı ilettiği belirtildi.
 
İletilen yazıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama AŞ nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği ve bu kapsamda şirketten savunma talep edildiği bildirilen açıklamada, "Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
 
Vestel Elektronik de dün aynı gerekçe ile yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. AA

 

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın