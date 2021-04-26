Arı sütü, poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi kullanılamayacak

Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliğ Taslağı'nı hazırladı.

Tebliğ taslağı kapsamında, gıda veya takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilen arı sütü, arı sütü tozu, propolis ürünleri, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği (perga) gibi arı ürünleri alıyor. Ancak bu ürünlerin karışımları ya da bileşen olarak kullanıldığı diğer gıda veya takviye edici gıdalar düzenleme kapsamında olmayacak.

Taslakla, piyasada satılan arı ürünlerinin bileşikleri ve tanımları da belirlendi. Buna göre, hiçbir arı ürünü yabancı madde içermeyecek.

Propolis, uluslararası standartlar başta olmak üzere ulusal veya uluslararası standartlarda belirlenen özelliklere uygun olacak. Arı sütü, arı sütü tozu, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğine de dışarıdan madde ilave edilmesi yasak olacak. Arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğinde, funda, kanola, yonca, ayçiçeği, kestane ve kekik gibi bitki kaynağına göre minimum polen içerikleri de taslakta yer aldı.

SICAKLIK KRİTERLERİ SAĞLANACAK

Taslağa göre, arı sütü, arı sütü tozu, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi ile aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak. Propolis ürünlerinde ise Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde yer alan hükümler uygulanacak.