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  4. Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu

Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Niğde’de 56 yaşındaki Aytekin Oral, arkadaşının tavsiyesiyle 40 yıllık esnaflıktan sonra istiridye mantarı üretimi yapmaya başladı.Hiçbir yerden destek almadan arkadaşı Muharrem Onay ile 300 metrekare tam elektronik sistemli tesis kurdu.

Niğde’de 56 yaşındaki Aytekin Oral, arkadaşının tavsiyesiyle 40 yıllık esnaflıktan sonra istiridye mantarı üretimi yapmaya başladı.
Hiçbir yerden destek almadan arkadaşı Muharrem Onay ile 300 metrekare tam elektronik sistemli tesis kurdu. Kemerhisar beldesi Ulukışla yolu üzerinde kurduğu ve 8 kadının çalıştığı tesiste 2.5 ayda 3 ton istiridye mantarı hasadı yapıyor.
Hasadı yapılan istiridye mantarlarını Niğde içerisindeki market, manavların haricinde Ankara, Kayseri, Aksaray illerine satıyor.
İstiridye mantarının faydalı ve ekonomik olduğunu anlatan Oral, ‘‘2017 yılında istiridye mantarı üretimine başladık. Şuan 3 oda var ve her biri 100 metrekare. Artı 300 metrekare de kompas yapma yerimiz var. İstiridye mantarı Türkiye’de çok bilinmiyor ama önü açık bir sektör. Besleyici değerleri çok fazla, kalorisi yüksek, kemik erimesine çok faydası var. Sindirim sistemine çok desteği var lifli olduğu için. 40 senedir esnafım bir arkadaşımın vesilesi ile başladık. Niğde’mize çok büyük desteği olacak. Bugün Türkiye’de etin fiyatı 60 TL iken kalorisi etten daha fazla olan istiridye mantarı üretimin artması gerekiyor. Ortalama satış fiyatı 12 TL’dir. Ticaret yapıyoruz ama Türk ekonomisi ve insanların faydasına olacağı için bu işe girdim. Niğde içine olduğu gibi çevre illere de satış yapıyoruz. Yüzde 30 ürün elde ederek 3 ton üretim yapıyoruz. Toptan sattığımızda da 30 bin lira gibi bir kazancımız oluyor’’ dedi.

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