Artan fiyatlara rağmen düğünlerde 'çeyrek altın ilk sırada'

Yakın zamanda evlenmeyi planlayanlar evlenme teklifi için tek taş tercih ediyor ve bunun için 1 bin 500 - 3 bin 500 lira bütçe ayırıyor. Çiftler evlilik için 25 bin – 50 bin lira kredi çekerken balayında ise ilk tercihler Antalya, Bodrum, Kıbrıs, Marmaris ve Maldivler oldu.

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, yaza girerken ‘Düğün Sezonu Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, artan altın fiyatlarına rağmen hala en çok tercih edilen takının çeyrek altın olduğunu ortaya koydu. Evlilik teklifi tek taş yüzükle yapılırken balayında ilk tercih ise Antalya…

Hitay Holding şirketlerinden online araştırma şirketi DORinsight, araştırmayı 26 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında online olarak tamamladı. Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup evlenmeyi planlayan 1,250 kişinin katıldığı araştırma kapsamında, evlenmeyi düşünen katılımcılara düğünleriyle ilgili sorular yöneltildi. Araştırmadan çıkan ve düğün alışkanlıklarımızı ortaya koyan sonuçlar şöyle oldu: