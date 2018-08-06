Artık Bitcoin’ler Televizyonlarda Üretilecek

AvalonMiner Inside adı verilen televizyon seti ile birlikte dünyanın en büyük ikinci Bitcoin maden donanımı üreticisi olan Canaan Creative dünyanın ilk Bitcoin üretebilen televizyonunu yaratmış oldu.

South China Morning Post’ta kendisine yer bulan habere göre dünyanın ilk Bitcoin üreten televizyonu saniyede 2.8 trilyon hash işleyebiliyor ve bu rakam firmanın en iyi ekipmanının saniyede 11 trilyon hashleyebildiği düşünüldüğünde hiç de fena görünmüyor.

Televizyonun yaratıcısı Canaan TV’nin yapay zeka ile güçlendirildiğini belirtirken bu sayede sesle kontrol özelliğinin aktif edileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra ekranın Bitcoin madenciliğinin karlılığını da gerçek zamanlı olarak göstereceği belirtiliyor.

Canaan Creative’in bu yenilikçi televizyonu ile yaratılacak olan Bitcoin’ler aynı zamanda bu şirketin satacağı ürünlerin satın alınmasında da kullanılabilecek.

Uzmanlar ise Canaan’ın güçlü TV üreticileri ile anlaşmalara imza atarak Bitcoin madenciliğini geniş adaptasyona ulaştırmasının daha iyi bir hamle olacağını ifade ediyorlar.