FİNANS

Artık tüm plastik poşetler 25 kuruştan satılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 1 Ocak'ta hayata geçirilen plastik poşet uygulaması kapsamında "asgari" 25 kuruştan satılan plastik poşetler, 1 Mayıs'tan itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacak.

Artık tüm plastik poşetler 25 kuruştan satılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da değişikliğe gidildi.

Söz konusu değişiklikle gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler (güvenlik amaçlı kilitli poşetler ile alışveriş poşetleri) ücretsiz olacak.

Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacağı, plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçemeyeceği daha önceden hüküm altına alınmıştı.

Bu kapsamda, Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılabilmesine imkan sağlandı.

PLASTİK POŞETLER VERGİLER DAHİL 25 KURUŞTAN SATILACAK

Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde yüzde 10'luk sapma oranı tolerans payı kabul edilecek.

Mevcut uygulama dahilinde asgari 25 kuruştan satılan plastik poşetler 1 Mayıs'tan itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacak. Satış noktalarında 2019 yılı için 25 kuruştan daha fazla veya düşük bir rakama plastik poşet satışı gerçekleştirilmeyecek.

Satış noktalarında plastik poşet ücreti en az bir yerde, kullanıcı ve tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir duyuru ile ilan edilecek.

Satış noktalarınca, plastik poşet satışlarına yönelik yapılacak beyan ve ödeme işlemleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yerine getirilecek.

Öte yandan, barkodsuz plastik poşetler ile 9 Ocak tarihli Usul ve Esaslara uymayan ve satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerin kullanımı için 31 Mart'a kadar verilen süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

(AA)

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Kilosu şu anda 15 liraKilosu şu anda 15 lira
İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
plastik poset 25 kuruş

En Çok Okunan Haberler

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Cumhurbakanı Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesi!

Cumhurbakanı Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesi!

Kilosu şu anda 15 lira

Kilosu şu anda 15 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ne hamsi ne palamut, en bereketlisi istavrit

Kilosu şu anda 15 lira

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince görevinden ayrılıyor

İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!

VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı

VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı

Ziraat Bankası'na 1,4 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Otogarda 31 Mart hareketliliği! Bütün otobüsler doldu

Otogarda 31 Mart hareketliliği! Bütün otobüsler doldu

Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı

Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.