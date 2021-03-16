'Artık uçan taksileri göklerde görmeye alışacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapadokya Üniversitesinin düzenlediği 'Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Çalıştayı'na video konferans yöntemiyle katılarak, 'Önümüzdeki On Yılı Öngörmek' konulu konferansın açılış konuşmasını yaptı. Karaismailoğlu, bakanlığın vizyonunu belirleyen adımlarda mutlaka üniversitelerle iş birliği yaptıklarını, onların akademik görüş ve bilgilerine başvurarak ilerlediklerini belirtti. Türkiye'de geleceğe yönelik ekonomik hedeflerin temellerinin atılması, yerli ve yabancı yatırıma ortam hazırlanmasının, ulaştırma ve haberleşmede çağdaş bir alt yapı kurmaktan geçtiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Projelerin dijitalleşen dünyanın gereklerine uygun şekilde teknolojik açıdan gelişmişliğini sağlamak, akıllı otoyollar, limanlar, havaalanları inşa etmek de bizim en önemli işimiz. Faaliyet alanımızı yük, insan ve veri taşımacılığı olarak aldığımızda, tüm bu süreçlerde akıllı, hızlı, verimli ve katma değerli bir altyapı kurarak aslında siz değerli gençlerimize hizmet ettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

'STRATEJİK ADIMLAR TÜRKİYE'Yİ REKABETÇİ ÜLKE HALİNE GETİRDİ'

Karaismailoğlu, hem hazinenin kaynaklarıyla hem özel sektör iş birlikleri ile tüm olanakları seferber ederek pek çok işi tamamlamak durumunda olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Böylelikle önümüzdeki 10 yıllarda her anlamda büyüme fırsatlarına açık, tüm ulaşım ve haberleşme modlarında dünya ile entegre olmuş, kendi teknolojilerini üreten, insanına ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş dünyadaki tüm imkanları sağlamış, doğu ve batı arasında kalkınmayı eşit dağıtmış bir Türkiye olacağız. Yük, insan ve veri taşımacılığında inovasyon refleksine sahip olan ve lojistik kaslarını geliştirebilen ülkeler, bugünün ve geleceğin oyun kurucu ekonomileri olacaklar. Bu dönüşümü görerek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır attığımız stratejik adımlar ve özellikle havacılık sektöründe kazandığımız güç, Türkiye'yi de rekabetçi bir ülke haline getirdi."

'İSTANBUL HAVALİMANI, THY'NİN GÜÇLENMESİ İÇİN YERİNDE BİR ADIM'

Gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotalarının üzerinde yer alan Türkiye'nin, bugün dünya havacılığının en önemli oyuncularından biri olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu: