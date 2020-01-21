Artvin'de konutlara ilk doğal gaz verildi

Doğal gazın şehrin tüm mahallelerine bir an önce verilmesi için firmanın çalışmalarını yakından takip ettiklerine dikkati çeken Balta, şöyle konuştu:

Bu durumdan son derece mutlu olduğunu dile getiren Doruk, doğal gazın avantajlarına da değindi.

Doğal gazın Artvin'e Mart 2019'da geldiğini belirten Doruk, doğal gaz altyapısının ilgili firma tarafından belli bölgelerde yapılmasıyla fiilen bugünden itibaren konutlarda doğal gaz kullanılmaya başlandığını söyledi.

ARTVİN (AA) - Artvin'de bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının ardından ilk etap olarak Çayağzı Mahallesi'ne doğal gaz verildi.

"Artvin şehir merkezi eğimli bir araziye kurulduğundan, kentte dağıtımı yapmak da kolay değil. Dolayısıyla bu noktada ilgili herkesin destek olmasını bekliyoruz. Şu an itibarıyla 700 binaya doğal gaz verilmeye hazır durumda, 240 da abone var. Çalışmalar devam ediyor. Bu sayı her geçen gün artacak."

Nezihe Cengiz (75), doğal gazın şehirde ilk kendi evlerine bağladığını belirterek, "Eşim odun, kömür taşımaktan kurtuldu. Şimdi rahatlığa kavuştuk, çok şükür." dedi.

Şerif Cengiz de (83) doğal gazın evlerine bağlanacağının aklının ucundan geçmediğini dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Dağdan taş aşarak doğal gazı şehrimize getirdiler. Bize bu medeniyeti tattırdılar." ifadesini kullandı.

