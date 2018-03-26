Asansörler için zorunlu sigorta geliyor

Bugün için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki toplam asansör sayısı 477 binin üzerinde. Bunların 90 bine yakını yapılan denetimlerde tehlikeli olarak bulundu. Asansörlerde uygunsuzluk oranı ise yüzde 30’un üzerinde. Bu tablo, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık şimdilerde, asansör kazaları nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlara karşı zorunlu sigorta hazırlığında.

Buna göre, bina sahipleri ya da apartman yöneticileri, asansör kazalarına karşı zorunlu sigorta yaptıracak. Yaptırılacak sorumluluk sigortası, asansör kazası sonucu vefat ya da sakatlık halinde devreye girecek ve ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı, sakat kalanlara da sakatlık tazminatı sigortadan ödenecek. Ayrıca kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri de sigorta teminatı içinde olacak.

BAKIM YAPAN KURUMA DA ZORUNLU

Bakanlığın asansör kazalarına karşı önlem olarak hazırladığı çalışma, sadece bina sahiplerine ya da apartman yöneticilerine yönelik değil; asansörlerin periyodik bakımını, montajını ve tamirini yapan kurumlar da ayrıca sorumluluk sigortası yaptıracak. Sigortacılar, asansörlerin bakım ve montaj işini yapan şirketlere yönelik sigortanın sektörün görüşüne açıldığını, ancak kazalara karşı yaptırılacak olan sorumluluk sigortasının henüz taslak aşamasında olduğunu söyledi.

Uzmanlar, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre, asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumların mesleki sorumluluk sigortasını yaptırması gerektiğine, hatta sigortası olmayan kuruluşların yetkisinin belediyeler tarafından durdurulacağının yönetmelikte yer aldığına dikkat çekerek, ancak çoğu kurumun sigorta yaptırmadığını söylüyor.