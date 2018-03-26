FİNANS

Asansörler için zorunlu sigorta geliyor

26 Mart 2018 14:12

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı asansörde meydana gelebilecek kazalara karşı asansör kaza sigortasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor.

Asansörler için zorunlu sigorta geliyor

 Bugün için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki toplam asansör sayısı 477 binin üzerinde. Bunların 90 bine yakını yapılan denetimlerde tehlikeli olarak bulundu. Asansörlerde uygunsuzluk oranı ise yüzde 30’un üzerinde. Bu tablo, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık şimdilerde, asansör kazaları nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlara karşı zorunlu sigorta hazırlığında.

 
Buna göre, bina sahipleri ya da apartman yöneticileri, asansör kazalarına karşı zorunlu sigorta yaptıracak. Yaptırılacak sorumluluk sigortası, asansör kazası sonucu vefat ya da sakatlık halinde devreye girecek ve ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı, sakat kalanlara da sakatlık tazminatı sigortadan ödenecek. Ayrıca kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri de sigorta teminatı içinde olacak.
 
BAKIM YAPAN KURUMA DA ZORUNLU 
 
Bakanlığın asansör kazalarına karşı önlem olarak hazırladığı çalışma, sadece bina sahiplerine ya da apartman yöneticilerine yönelik değil; asansörlerin periyodik bakımını, montajını ve tamirini yapan kurumlar da ayrıca sorumluluk sigortası yaptıracak. Sigortacılar, asansörlerin bakım ve montaj işini yapan şirketlere yönelik sigortanın sektörün görüşüne açıldığını, ancak kazalara karşı yaptırılacak olan sorumluluk sigortasının henüz taslak aşamasında olduğunu söyledi.
 
Uzmanlar, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre, asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumların mesleki sorumluluk sigortasını yaptırması gerektiğine, hatta sigortası olmayan kuruluşların yetkisinin belediyeler tarafından durdurulacağının yönetmelikte yer aldığına dikkat çekerek, ancak çoğu kurumun sigorta yaptırmadığını söylüyor.
 
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın