ASELSAN: "Ciromuz rekor seviyelere ulaştı"

ASELSAN, bu yıl cirosunun hem Türk lirası hem dolar bazında rekor seviyelere ulaştığını bildirdi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, şirketin 44 yıldır büyümeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, üretimden Ar-Ge'ye ve ihracata kadar yürütülen çalışmalara işaret edilerek, "Son yıllardaki güçlü ciro artış trendi 2019'da da devam etti. Türk savunma sanayisinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan ASELSAN, sektördeki yerlilik oranının artışına paralel olarak büyümesini ivmelendirerek devam ettiriyor. Şirketin 2019 yılı cirosu hem Türk lirası hem de dolar bazında tarihi rekor seviyelerine ulaşmış durumda." ifadelerine yer verildi.

Bu yıl ASELSAN'ın ihracatında rekor artış olduğu belirtilen açıklamada, dış satışların yüzde 50 artarak 327 milyon doların üzerinde gerçekleştiği aktarıldı.

- Yatırımcılara ciro vizyonu

Açıklamada, ASELSAN'ın uzun vadeli siparişe dayanan iş modeliyle halka açık diğer sanayi şirketlerinden ayrıştığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirket, bu yönüyle yatırımcılarına da gelecekte yaratacağı ciroya ilişkin vizyon sağlayabiliyor. ASELSAN, yılın son çeyreğinde gelecek yıllara yönelik yeni siparişler almaya devam etti. Şirket, eylül sonu itibarıyla 9,8 milyar doları aşarak tarihi zirveler seviyesinde olan sipariş toplamına 2019'un son 3 ayı içinde 700 milyon dolar seviyelerinde yeni sipariş eklemeyi başardı."