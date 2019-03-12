FİNANS

ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, "Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık, 64 ülkeye ihracat yaptık." dedi.

ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Milli ve Yerli - Bir idealden gerçeğe ASELSAN" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Görgün, ASELSAN hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi.

Görgün, konferansta yaptığı sunumunda Türkiye’de savunma sanayisinde yaklaşık 45 bin kişinin çalıştığına işaret ederek, "Bizim gerçekten önemli atılımları yapabilmemiz için bu sayının 400-500 binlere ulaşması gerekiyor. ASELSAN’da yabancı çalışan yok, herkes Türk, herkes yerli ve milli. İşte sizin gibi bu sıralarda oturan ve sonra mezun olan genç mühendislerimiz bu sistemlerin tamamını tasarladılar, ürettiler ve kendi ordumuzun kullanımına sundular." dedi.

Gelişen teknolojiyle gündeme gelen "elektronik harp" konusunun önemini vurgulayan Görgün, "Elektronik harp, aslında sürekli güncellenmesi gereken bir şey. Siz bir şey geliştiriyorsunuz savaş içerisinde olduğunuz karşı güçler hemen kendini yeniliyor ve güncelliyor. Birinci olarak hedef olmamanız gerekiyor. Haberleşme, elektronik ve silah sistemleriniz başka ülkelerin elektronik harp sistemleri tarafından karıştırılıp işlevsiz hale getirilmemeli. Bunlara karşı bir önlem almanız gerekiyor." diye konuştu.

Görgün, elektronik harpte öz imkanlarla geliştirilen teknolojiyle düşman unsurlarını işlevsiz bırakmanın en büyük amaçlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu 'oldum, bittim' denilecek bir şey değil. Her an ve gün kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Allah’a çok şükür bu alanda dünyanın en ileri ülkeleri ile yarışabilecek durumdayız. Öyle bir tesisimiz var ki... Gölbaşı’ndaki tesislerimizde bu sistemleri hem tasarlıyor hem sizin gibi genç arkadaşlarımızla ürünleştiriyoruz. 6 bin 500’ün üzerinde çalışanımız var."
"Detaylara odaklanın"

ASELSAN'ın 2018 yılını görülmemiş bir sıçramayla tamamladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık. Önümüzdeki yıllar için şimdiden yaptığımız anlaşmalar ve sürdürmekte olduğumuz görüşmelerle de bunun gerçekleşebileceğini ve ivmenin artacağını rahatlıkla paylaşabilirim. Geçen yıl 64 ülkeye ihracat yaptık."

Görgün, salondaki öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin fikirleriniz çok önemli. Ben her zaman öğrenci arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Sizin belki bir dakikanız, belki bir saatiniz bizim için 500-1000, belki de 10 bin dolar olacak. Ben sizlerin dakikası, saati 1,5, veya 10 dolar gibi işlerle uğraşmanızı istemiyorum. Düşünün, üretin, tasarlayın, geliştirin. Her şey detayda saklı. Detayları yakından inceleyin. Ben eminim Türk genci bu detaylara yoğunlaştığında farkı fark ederek yeni ürünler ve sistemler geliştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir."

Konferansın sonunda protokol üyeleri tarafından Görgün’e, çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Konferansa, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, MCBÜ Rektörü Prof. Ahmet Kemal Çelebi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sanayiciler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

KAYNAK:AA

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Güvensiz gıdaya geçit yok Güvensiz gıdaya geçit yok
Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttıDede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN ihracat

En Çok Okunan Haberler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O ücretler arttı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O ücretler arttı

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

Tezgahlara indi! Fiyatı gören şaşkınlık yaşadı

Tezgahlara indi! Fiyatı gören şaşkınlık yaşadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Petrolün dalgalı seyri ekonomileri tehdit ediyor

Petrolün dalgalı seyri ekonomileri tehdit ediyor

Güvensiz gıdaya geçit yok

Güvensiz gıdaya geçit yok

'Dijital kasap' sosyal medyadan Türkiye'ye et satıyor

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Kan merkezlerine 'çok tehlikeli' iş yeri sınıflandırması

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar bu habere dikkat!

SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.