FİNANS

ASELSAN'dan ihracat rekoru

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 15:22 | Son Güncelleme

ASELSAN, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçları için Ukrayna Spets Techno Export ile imzalanan sözleşme kapsamındaki teslimatları tamamladı.

ASELSAN'dan ihracat rekoru

Yazılım tabanlı telsizleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN, son sevkiyatla fatura tutarı itibarıyla tek kalemde en büyük ihracatını gerçekleştirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan haberleşme sorunlarından sonra 1975'te milli ve özgün ürünler geliştirmek üzere kurulan ASELSAN, bu zorlu yola öncelikle haberleşme alanındaki telsiz ürünleriyle çıktı.

Geçen süreçte telsiz tasarım ve üretim tecrübesini artıran şirket, askeri platformlarda tüm kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilecek, milli ve özgün telsiz sistemlerinden oluşan ASELSAN askeri telsiz ailesini geliştirdi.

ASELSAN, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olarak geliştirdiği bu ürünlerle başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içinde ve dışında ilgili makamların haberleşme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şirket, yerel ihtiyaçlara ve koşullara öncelik verip kullanıcıların gereksinimlerini karşılayarak 30'dan fazla ülkeye haberleşme sistemi ihraç ediyor.

EN İTİBARLI ÜRÜNLER ARASINDA

Ukrayna da silahlı kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak için ASELSAN çözümlerini kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Ukrayna Spets Techno Export firmasıyla imzalanan sözleşmede yer alan "9661 V/UHF Yazılım Tabanlı Araç ve Sırt Telsizleri", "9651 Yazılım Tabanlı El Telsizleri", "5712 Manga Telsizleri" ve "6680 İç Konuşma Sistemleri"nin teslimatı başarıyla tamamlandı.

ASELSAN Yazılım Tabanlı Askeri Telsiz Ailesi, yazılım tabanlı mimarisi, değişik dalga şekilleri ve tehditlere karşı yüksek beka kabiliyeti sağlayan elektronik koruma tedbirleriyle uluslararası alanda en itibarlı ürünler arasında yer alıyor.

Askeri haberleşme ürünlerinin ihracatına yönelik satışlar çerçevesinde, Ukrayna Spets Techno Export ile ilk sözleşme Aralık 2016'da imzalandı ve bugüne kadar 8 farklı sözleşmeyle 8 sevkiyat gerçekleştirildi.

Yapılan son sevkiyat, fatura tutarı itibarıyla ASELSAN tarihinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat olma özelliğini taşıyor.

ÜRETİM UKRANYA'YA TAŞINDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yazılım tabanlı taktik telsiz teslimatını 2017'den beri sürdüren ASELSAN, ülkedeki uzun vadeli ihtiyaçları dikkate alarak ekim ayında Kiev'de yerel üretim tesisini faaliyete geçirdi.

ASELSAN, bu hamlesiyle Ukrayna ile Türkiye arasındaki sürdürülebilir ilişkilerin ve gelecekteki iş birliğinin de önünü açmayı hedefliyor. Şirket, Ukrayna'daki ihtiyaçların niteliği ve miktarına bağlı olarak üretim kapasitesini genişletmeyi amaçlıyor.

2019'DA İHRACAT BEKLENTİSİ 330 MİLYON DOLAR

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, 65 ülkeye ihracat yapıyor.

Son 5 yılda ortalama 200 milyon dolar ihracata imza atan ASELSAN, başlangıç hedefinin üzerine çıkarak bu yılı yaklaşık 330 milyon dolar dış satımla kapatmayı hedefliyor.

KAYNAK:AA

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ASELSAN ihracat

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