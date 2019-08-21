ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen seneyi 9,1 milyar doları bakiye siparişle kapattı ve bu yılın ilk altı aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1,8 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı.

Bu sözleşmeler arasında 841 milyon avro tutarlı Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon doları tutarlı Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 milyon doları tutarlı Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıkıyor.

Bu yılın başında Uluslararası Pazarlama Birimini yeniden yapılandıran ASELSAN, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttırıyor. Bu kapsamda son olarak Gambiya’ya gerçekleştirilen ihracat ile kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke sayısını 64’e yükseltti.

TEMMUZ AYINDA YÜKSEK TAHSİLAT

Haziran ayı sonu itibarıyla satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttırarak 9 milyar liraya ulaştıran ASELSAN’ın net kârındaki büyüme aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti.